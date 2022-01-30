"جسم غامض" يرسل موجات الراديو في الفضاء كل 18 دقيقة .. ما القصة؟

أعلن فريق من علماء الفيزياء الفلكية في أستراليا عن اكتشافهم شيئًا "غير عادي" في الفضاء "لا يشبه أي شيء رآه علماء الفلك من قبل".

وذكر فريق من المركز الدولي لأبحاث علم الفلك الراديوي (ICRAR) بأنهم لاحظوا أثناء رسم خرائط موجات الراديو انفجارًا هائلًا للطاقة ثلاث مرات في الساعة.

وأكد الفريق بأنهم رصدوا موجات الراديو لمدة دقيقة تقريبًا كل 18 دقيقة و 18 ثانية في "تواتر غير عادي" لم يتم ملاحظته من قبل.

وجاء في بيان صحفي للفريق: "بالدوران في الفضاء، يرسل الجسم الغريب شعاعًا من الإشعاع يعبر خط بصرنا، ولا يوجد جسم معروف سابقًا ينتج هذا النوع من الطاقة، نعتقد أنها قد تكون بقايا نجم منهار بمجال مغناطيسي قوي".

وتشير النتائج التي توصل إليها ونشرت مؤخرًا في مجلة "Nature" إلى مصدر النبضات الفردية على أنه شيء مثل نجم نيوتروني أو قزم أبيض مع "مجال مغناطيسي فائق القوة".

وقالت الدكتورة "ناتاشا هيرلي ووكر" من جامعة كيرتن في ICRAR: "كان هذا الجسم يظهر ويختفي خلال بضع ساعات، كان ذلك غير متوقع على الإطلاق، فهو نوعًا ما مخيفًا بالنسبة لعالم الفلك لأنه لا يوجد شيء معروف في السماء يفعل ذلك الشيء إطلاقًا".

من جهته قال الدكتور "هيرلي ووكر" أن هذا الاكتشاف يقع في "الفناء الخلفي لمجرتنا" بالنظر إلى أن الجسم المعني يبعد حوالي 4000 سنة ضوئية.

لكن عالمة الفيزياء الفلكية في الفريق الدكتورة جيما أندرسون، تقول إن طول وميض هذا الجسم غريب.

وأضافت قائلة: "كان الجسم الغامض ساطعًا بشكل لا يصدق وأصغر من الشمس، وأصدر موجات راديو عالية الاستقطاب - مما يشير إلى أن الجسم به مجال مغناطيسي قوي للغاية".

ويقول الدكتور "هيرلي ووكر" إن ملاحظات الفريق تطابق جسمًا فيزيائيًا فلكيًا متوقعًا يسمى "النجم المغناطيسي ذي الفترة الطويلة جدًا، وهو نوع من النجوم النيوترونية التي تدور ببطء والتي يُتوقع وجودها نظريًا".

وسيواصل فريق ICRAR مراقبة الجسم المجهول ويخطط للبحث عن المزيد مثله في الكون.