شباب يعتدون على فتاة في "سكيت بارك" الرياض بسبب لباسها.. ومطالبات بمعاقبتهم

أشعل مقطع فيديو يوثق لحظة تعدي مجموعة من الشباب على فتاة في "سكيت بارك" بالعاصمة السعودية الرياض غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن خلال وسم "معتدين سكيت بارك" تداول نشطاء مقطع فيديو لمجموعة من الشباب يهاجمون فتاة لأنها ترتدي عباءة ملونة بدلًا عن العباءة السوداء، وهو ما أثار غضب المتابعين.

شباب يرمون إحدى الفتايات بزجاجات عصير في سكيت بارك / #الرياض 👇

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أصبحنا لا نأمن على بناتنا ونسائنا من المتحرشين في الأماكن العامة ‼️#معتدين_سكيت_بارك pic.twitter.com/3a8d8fdwou — حقوق الضعوف (@hukusfof) May 29, 2021

وطالب المغردون عبر ذات الوسم بمحاسبة الشباب الذين اعتدوا على الفتاة التي كانت تسير بشكل سلمي في المكان الترفيهي المفتوح للعامة وفضحهم لمنع تكرار مشاهد مماثلة.

وأشار عدد من المغردين الى التغيرات التي تشهدها السعودية خلال السنوات الثلاث الماضية والتي بدورها فرضت على المجتمع المحلية مشاهد لم يعتد عليها ومنها العباءة الملونة والتي باتت موضة تعتمدها الكثير من السعوديات.

وكتب أحد الحسابات على "تويتر": "بنت فأمان الله تمشي وعشانها كاشفه يجون الهيلق ذولي ويرمون عليها قاذوراتهم وينشرون المقطع على برنامج التيك توك بجاحتهم وقله تربيتهم لازم يتعاقبون عليها".

وقال آخر: "معتدين سكيت بارك الجيل الجديد ججيل ممسوخ جيل ماعنده لاعادات ولاتقالييد ماعنده لا اخلاق ولادين ، ولايعرف شي اسمه نخوه وفزعه وشهامه ورجوله جيل فعلاً منسلخ من كل شي يخليه ادمي واخص بكلامي هذا المدن الكبيره".

ولم يصدر أي تعليق رسمي حول الحادثة حتى هذه اللحظة، فيما لم يتسنَ لموقع البوابة التحقق من توقيت التقاط الفيديو.

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