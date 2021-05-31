لقطة عفوية للأمير الوليد بن طلال مع حفيدته.. وتحية "هاي فايف" بالأقدام

تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف لرجل الأعمال والملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال مع إحدى حفيداته.

وبحسب الفيديو المتداول ظهر الأمير وهو يداعب حفيدته التي بدورها ردت مزاحه بتحية "هاي فايف" بقدمها في تصرف طفولي دفع الأمير للضحك.

الأمير الوليد بن طلال مع حفيداته 🥺❤️pic.twitter.com/Z1y6Vb99W2 — Gorgeous (@gorgeous4ew) May 31, 2021

ويحرص الأمير السعودي على مشاركة لقطاته مع حفيداته كان آخرها مرافقتهن له خلال اللقاء الختامي لبطولة كأس الأمير محمد بن سلمان، والتي انتهت بتتويج فريق الهلال بالكأس.

نهنئ جمهور وإدارة ولاعبي نادي #الهلال برئاسة #فهد_بن_نافل على تتويج @Alhilal_FC بطلاً لدوري #كأس_الأمير_محمد_بن_سلمان للمرة الـ١٧؛ البطولة الـ٦٢ في تاريخه العريق.



مبروك للـ #الزعيم_العالمي #الهلال، ونطمح في استمرار الإنجازات التاريخية. pic.twitter.com/72xQ3I8qzB — الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) May 30, 2021

وشارك الأمير الوليد بن طلال مقطعًا مصورًا له، يوثق حضوره اللقاء الختامي بصحبة حفيداته، ومتابعته لأحداث المباراة بكل شغف، والتقاطه صورًا مع بعض أعضاء نادي الهلال بعد نهاية المباراة.

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