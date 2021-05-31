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لقطة عفوية للأمير الوليد بن طلال مع حفيدته.. وتحية "هاي فايف" بالأقدام

منشور 31 أيّار / مايو 2021 - 11:55
الوليد بن طلال مع حفيدته
الوليد بن طلال مع حفيدته

تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف لرجل الأعمال والملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال مع إحدى حفيداته.

وبحسب الفيديو المتداول ظهر الأمير وهو يداعب حفيدته التي بدورها ردت مزاحه بتحية "هاي فايف" بقدمها في تصرف طفولي دفع الأمير للضحك.

ويحرص الأمير السعودي على مشاركة لقطاته مع حفيداته كان آخرها مرافقتهن له خلال اللقاء الختامي لبطولة كأس الأمير محمد بن سلمان، والتي انتهت بتتويج فريق الهلال بالكأس.

وشارك الأمير الوليد بن طلال مقطعًا مصورًا له، يوثق حضوره اللقاء الختامي بصحبة حفيداته، ومتابعته لأحداث المباراة بكل شغف، والتقاطه صورًا مع بعض أعضاء نادي الهلال بعد نهاية المباراة.

 

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كلمات دالة:الوليد بن طلالالسعوديةحفيدالمملكة العربية السعودية

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