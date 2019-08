جلسة تصوير في جامع تثير جدلًا واسعًا في العراق... والموديل: أحترم الوقف السني

لم اكن أعلم ياربي ياعطوف ياحنون ياغفور أن في بيوتك يوجد بداية دوام وأنتهاء دوام كنت طفله وكان أبي (رحمه الله ) يخبرني أن مساجد الله متاحه للجميع على مدار ٢٤ساعة لم اكن اعلم معى تطور الزمن اصبح للمساجد دوام يا أبي انت رحلت عن الدنيا من زمن بعيد والان اصبحت الامور مختلفه تماماً الاشياء التي كنت ترويها لي كانت جميلة لم تعد كما كانت من قبل كل شيء اصبح مختلف حتى أنا لم اعد كسابق الطفله المشاكسه السعيدة قالو عني بأني دخلت للمسجد خلسه بعد أنتهاء الدوام ! وصوت الأذان المرفوع ماذا ؟ هل الأذان يرفع بعد أنتهاء الدوام شكراً يالله لأنك دئماً معي وانا احتفظت بهذا الڤديو وهو من انقذني لكي اثبت به برائتي أنني كنت متواجده في مسجدك عند صلاة المغرب

A post shared by ميك اب ارتست |جيهان هاشم (@jehan.hashim) on Aug 26, 2019 at 2:31am PDT