جلسة تصوير في جامع تثير جدلًا واسعًا في العراق... والموديل: أحترم الوقف السني

أثارت عارضة أزياء من إقليم كردستان العراق ضجّة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد خضوعها لجلسة تصوير في أحد مساجد العاصمة بغداد.

ونشرت الموديل وتدعى جيهان هاشم صورًا من جلسة التصوير عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستغرام" حيث يتابعها نحو 2 مليون شخص لكن النتيجة جاءت عكسية.

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وظهرت جيهان في الصور بإطلالات متنوعة ارتدت فيها ملابس تقليدية وغطاء للرأس حينما كانت جوار قباب مسجد "نداء الإسلام" في بغداد.

وانتقل طيف الانتقادات ضد جيهان إلى المستويات الرسمية، لكون المسجد تابع لديوان الوقف السني، أعلى هيئة لتنظيم شؤون أهل السنة بالعراق، حيث عبّر ديوان الوقف السني في العراق عن غضبه من تصرف العارضة.

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وأشار الديوان في موقعه الرسمي الى أنه سيرفع دعوى قضائية بحق المودل، لأن هذا الفعل خارج عن السياق العام والمساجد أماكن للعبادة وليست للتصوير والاستعراض.

وقال الديوان أن لجنة تحقيق أمر بتشكيلها الدكتور عبداللطيف الهميم، رئيس الديوان، وجدت إن جيهان هاشم دخلت الجامع "خارج أوقات الدوام الرسمي ومن دون الحصول على الموافقات الرسمية، وهذا مخالف للقانون".

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وأمام تواصل سيل الانتقادات واتجاه الوقف السني لمقاضاتها، دافعت عارضة الأزياء عن نفسها، قائلة: "أنا مظلومة، لم أقصد الإساءة وأردت نقل صورة جميلة عن الإسلام والعراق إلى جمهوري من المتابعين".

وفي الوقت نفسه، أصرت على موقفها: "لا أشعر أن ما قمت به كان خطأ وقد كنت أرتدي الحجاب وجلبابًا طويلاً ومحتشمًا، كما أكن الحب لكن الأديان ولم أتوقع أن يكون تصرفي هذا مزعجا".

وأشارت جيهان إلى أن حراس المسجد رافقوها خلال تحركها، وقالت: "استأذنت من أهل المكان... رحبوا بي، وحكيت عراقي، قلت أنا قادمة من كردستان أنقل صورة حلوة... الحراس كلهم كانوا معي، وصورت وقت صلاة العصر".

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وبعدها نشرت جيهان مقطع فيديو لحظة رفع أذان المغرب قرب قبة الجامع وأرفقتها ردًا على بيان الديوان: "لم اكن أعلم ياربي ياعطوف ياحنون ياغفور أن في بيوتك يوجد بداية دوام وأنتهاء دوام كنت طفله وكان أبي (رحمه الله ) يخبرني أن مساجد الله متاحه للجميع على مدار 24 ساعة لم اكن اعلم معى تطور الزمن اصبح للمساجد دوام يا أبي

انت رحلت عن الدنيا من زمن بعيد والان أصبحت الامور مختلفه تمامًا، الاشياء التي كنت ترويها لي كانت جميلة لم تعد كما كانت من قبل كل شيء اصبح مختلف حتى أنا لم اعد كسابق الطفله المشاكسه السعيدة".

وأردفت تقول: "قالوا عني بأني دخلت للمسجد خلسه بعد أنتهاء الدوام ! وصوت الأذان المرفوع ماذا؟ هل الأذان يرفع بعد أنتهاء الدوام، شكرًا يالله لأنك دئمًا معي وانا احتفظت بهذا الڤديو وهو من انقذني لكي اثبت به برائتي أنني كنت متواجده في مسجدك عند صلاة المغرب".

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