جميعهم بخير.. امرأة من مالي تُنجب 9 توائم في 15 دقيقة

أنجبت امرأة من مالي تسعة توائم في وقت واحد، بعد أن توقعت سبعة فقط، وجميعهم بصحة جيدة.

وكشفت وزيرة الصحة المالية فانتا سيبي أن الأم حليمة سيسي البالغة من العمر 25 عامًا أنجبت خمس فتيات وأربعة أولاد بعملية قيصرية.

وقامت الحكومة المالية بنقل حليمة من الدولة الواقعة في غرب إفريقيا إلى المغرب في شمال إفريقيا للحصول على رعاية أفضل في 30 مارس الماضي حيث كان يُعتقد أنها حاملًا بـ7 توائم فقط.

وقالت الوزيرة أن "الام والرضع بخير حتى الآن"، حيث لازمها طبيب مالي طوال فترة إقامتها في المغرب ومن المقرر أن يعودوا للوطن في غضون عدة أسابيع.

وذكرت تقارير إعلامية محلية أن الأطباء كانوا قلقين بشأن صحة الأم وفرص بقاء أطفالها على قيد الحياة حيث أظهرت تقارير الموجات فوق الصوتية التي أجرتها في مالي بأنها حاملًا بـ7 توائم.

من جهته قال البروفيسور يزيد مراد، طبيب نساء وتوليد مغربي الذي أجرى عملية الولادة إنها "مرت بشكل جيد وفي ظروف مناسبة".

وأضاف مراد: " جاءت حليمة للمصحة من مالي منذ 5 أسابيع حيث كان من الصعب ولادتها في التاريخ الذي وصلت فيه، حيث خضعت لفحوصات طبية مكثفة، ومراقبة طبية دقيقة".

ولفت إلى أن الطاقم الطبي "سهر على اعتماد عدد من بروتوكولات العلاج بحسب نمو التوائم طيلة 5 أسابيع".

وقال إن "المستشفى بمالي أخبر المصحة المغربية أن السيدة سيسي حامل بـ7 توائم ، ولكن عندما وصلت للمغرب تم إجراء الفحوصات، وتم التأكد أنه على الأقل سيكون هناك 7 توائم".

وتابع قائلًا: " عندما تم إخراج 7 توائم، تفاجأنا بوجود ثامن ثم تاسع، وهو ما شكل مفاجأة بالنسبة لنا، لقد استغرقت العملي 15 دقيقة".