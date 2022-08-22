جوجو الزلم بوضع مثير للجدل .. ومعلقون: والمتابعون وين المباحث

لا تنفك مشهورة السوشال ميديا بـ"جوجو الزلم" عن إثارة الجدل مجددًا بعدما ظهرت مقطع فيديو وصفه البعض بـ"المُخل" الأمر الذي عرضها لموجة من الانتقادات.

وظهرت المدعوة جودو الزلم في مقطع الفيديو المتداول وهي مستلقية على السرير ووجها مليء بأحمر الشفاه التي كانت قد طبعها صديقتها عليها وهو ما أثار استياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ولم تتوقف جوجو الزلم عند هذا الحد، بل تجاوزت الأمر حين صرحت في مقطع الفيديو بإيحاءات مريبة حول علاقتها المريبة مع فتاة تجلس بجانبها.

وعبّر روّاد مواقع عن استيائهم من المشهد الذي تعمدت جوجو الزلم الظهور على جمهورها عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستغرام" فيما كتب أحدهم: “وين المباحث" في إشارة إلى ضرورة محاسبتها قانونيًا.

يعتذر موقع البوابة عن نشر مقطع الفيديو المتداول لما يتضمنه من إيحاءات صريحة.

جوجو الزلم تثير غضب السعوديين

وهذه ليست المرة الأولى التي تثير فيها جوجو الزلم الجدل، إذ سبق وأن هاجمت إحدى المتابعات السعوديات وتلفظت بعبارات أساءت فيها للسعودية وللشعب السعودي.

وبدأ الجدل حين ردت جوجو على إحدى متابعاتها التي سخرت من ارتدائها حلقًا واحدًا في أذنيها دون الأخرى بعبارات أثارت غضب النشطاء السعوديين، إذ قالت لها: "إنتي خبلة صاحية مخبلة مينونة؟، أنتم (الشعب السعودي) ما تركوا شيئا إلا وفعلوه، إلا موضة الحلق الواحد لم تصلهم".

وتابعت: "وأنتم بعد تهجون ع الدنيا مخترعين بعد ما وصلتلكم الحركة هذي (قمتوا فسختوا) سراويلكم في الشوارع كل شي وصلكم كل شي (عرفتوا تسووه) لا ومخترعين تسووه بزود ما تدرون كل شي بحدود إلا هذي ما وصلتلكم للحين سبحان الله، سبحان من روض القرود".

وأثارت كلمات جوجو استياء المغردين السعوديين الذين أطلقوا وسم للمطالبة بمحاسبتها ومنعها من دخول الأراضي السعودية.

وعبر وسم "#جوجو_الزلم_تهاجم_السعوديين" استنكار المغردون تصريحات جوجو الزلم وطالبوا بمحاسبتها.

من هي جوجو الزلم