بالفيديو: الأمير محمد بن سلمان يظهر في مطعم ياباني بجدة

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا ومقاطع فيديو قالوا بأنها من أحدث ظهور لولي العهد الأمير محمد بن سلمان في أحد مطاعم مدينة جدة الساحلية.

وذكرت حسابات إخبارية على موقع التدوين "تويتر" أن الأمير محمد بن سلمان فاجئ رواد مطعم Kuuru في مدينة جدة بتناوله وجبة الطعام هناك رفقة أخيه الأمير خالد بدون حراسة أمنية.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول والذي جرى تصويره من قبل أحد زوّار المطعم الأمير محمد بن سلمان وهو منشغل بالحديث مع أحدهم على طاولة الطعام.

فيما أظهرت الصور المتداولة لقطات تذكارية التقطها زبائن المطعم مع ولي العهد وقاموا بنشرها لاحقًا على منصات التواصل الاجتماعي.

وذكر أحد المغردين بأن الأمير محمد بن سلمان كان يتواجد في مطعم Kuuru وهو من المطاعم الشهيرة في مدينة جدة والمُصممة على الطراز الغربي الحديث، ويتم فيه تقديم المأكولات اليابانية وأنواع السوشي، والساشبمي، والنايجيري، وأضلاع لحم الضأن، وغيرها من الأطباق.

حقيقة ظهور الأمير محمد بن سلمان في مطعم ياباني بجدة

وبنظرة سريعة على حساب مطعم Kuuru عبر تطبيق "إنستغرام" ، تبين أن الصور ومقاطع الفيديو المتداولة للأمير محمد بن سلمان "قديمة" وتعود لعام 2021.

وذكر مغردون بأن صور الأمير محمد بن سلمان في المطعم الياباني تم التقاطها خلال الفترة التي أقيمت فيها فعاليات سباق جدة للفورمولا -1.