حاتم الطائي فرع السعودية .. قفز فوق السيارة ليدفع الحساب قبل رفيقه

تفاعل روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مع مقطع فيديو متداول يكشف كرم الشعب السعودي ونخوته.

وأظهر مقطع الفيديو الذي جرى تسجيله بواسطة كاميرا المراقبة شخصين داخل سيارة أمام أحد ممرات "الطلب من داخل السيارة-Drive-through"، وما دار بين الشخصين عند دفع الحساب.

وفي اللحظة التي أظهر فيها موظف المقهى جهاز الدفع الإلكتروني، سارع الشابين في إخراج بطاقتيهما لدفع المبلغ، وهو ما دفع أحدهما للخروج من نافذة السيارة والقفز فوق السيارة واضعًا بطاقته بالقرب من الجهاز.

وأشاد المغردون بتصرف الشابين وشهامتهما واعتبروها انعكاسًا لما يتمتع به الشعب السعودي من خصال حميدة ومنها الكرم والشهامة، من بينهم الأمير سطام بن خالد آل سعودي الذي أعاد نشر الفيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين "تويتر".

وأرفق الفيديو بتعليق بتعليق بأبيات شعرية قائلًا: "ارفع راسك انت سعودي.. طيبك جاوز كل حدودي.. مالك مثيل(ن) بالدنيا.. غيرك ينقص وأنت تزودي.. فارس وأجدادك فوارس.. وأصبحت لبيت الله حارس.."

ارفع راسك انت سعودي * طيبك جاوز كل حدودي

مالك مثيل(ن) بالدنيا * غيرك ينقص وأنت تزودي

فارس و أجدادك فوارس * و أصبحت لبيت الله حارس

مغروس بالمجد و غارس * في ميدان العز شهودي

علمك غانم وجارك سالم * يخشى من هيبتك الظالم

راعي صمله دايم والم * سيف و قلب وفعل زنودي

💚🇸🇦💚 https://t.co/kM6YKTFbhI — سطام بن خالد آل سعود (@sattam_al_saud) December 28, 2021

وتابع الأمير سطام في الابيات الشعرية: "مغروس بالمجد وغارس.. في ميدان العز شهودي.. علمك غانم وجارك سالم.. يخشى من هيبتك الظالم.. راعي صمله دايم والم.. سيف وقلب وفعل زنودي..".

كما أثنى عدد من المغردين بالعادات السعودية الأصيلة والموروثة من العادات العربية التقليدية التي لطالما تغنى بها الشعراء ورسخوها بقصص ورويات عن كرم العرب وشهامتهم.

فيما شبه أحد المغردين تصرف الشابين بـ"حاتم الطائي" الذي اقترن اسمه بـالكرم والجود.