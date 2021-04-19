حادثة مؤملة.. مقتل شاب سعودي بهجوم من أسد كان يقوم بتربيته

لقي شاب سعودي في العقد الثالث من عمره مصرعه بعد تعرضه لهجومٍ شرس من قِبل أسد كان يقوم بتربيته في استراحته بحي السلي بالعاصمة الرياض.

وبحسب وسائل إعلام محلية في السعودية، فقد تلقت الجهات الأمنية فجر الخميس بلاغًا بهجوم أسد على مربيه وتمكنت قوى الأمن من تخليص الشاب من بين فكي الأسد ولكن بعد فوات الأوان حيث توفي الشاب متأثرًا بالإصابات التي تعرض لها.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة فيديو للأسد بعد قتله، وذكروا أن الشاب المتوفي في يدعى عبدالرحمن ويبلغ من العمر 25 عامًا.

وكشفت مصادر مقربة من الشاب بأن هواية تربية الحيوانات المفترسة بدأت لديه منذ ما يقارب خمس سنوات، حتى تمكن قبل شهرين من شراء أسد ضخم من صديق له وراح يدربه ويطعمه.

وأوضحت المصادر أنه جاء فجر الخميس، كعادته ذهب عبدالرحمن للعب مع الأسد فوضع له الطعام، إلا أنه تفاجأ بهجوم غادر وحاول التخلص منه ولكن دون جدوى ووسط صراخه وطلبه النجدة، سمعه عمال الاستراحة فحاول أحدهم ضرب الأسد وتخليص أنيابه من جسده لكن دون جدوى.

وأوضح أن العمال وعددهم أربعة، أبلغوا الشرطة التي حضرت على الفور إلى الموقع، وأطلق عناصرها النار على الأسد، لكن بعد أن لقي الشاب حتفه متأثرًا بإصابته في الرقبة.

وأوضح المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في السعودية، في وقت سابق أن تربية الحيوانات المفترسة في السعودية ممنوع، وتفرض عقوبات على المخالفين.

وأضاف أن التعامل معها أمر خطر جدًا نظرًا لطبيعة تلك الكائنات، كما أنه يتطلب توفير بيئات ومساحات مناسبة لها، ووسائل أمان عالية تضمن عدم تسربها إلى خارج الأماكن التي يتم إيواؤها فيها، الأمر الذي يستحيل تحقيقه في المنازل والاستراحات الخاصة.