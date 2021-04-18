الأمير حمزة برفقة بناته الأربع ونجله الأمير حسين في صورة تنشر لأول مرة

تداولت صفحات تُعنى بأخبار العائلة المالكة في الأردن على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للأمير حمزة بن الحسين، الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، برفقة أبناءة وبناته.

ونرى في الصورة لأول مرة الأمير حمزة بن الحسين مع الأميرة هيا (أبريل 2007)، والأميرة زين (نوفمبر 2012) ، والأميرة نور (يوليو 2014) ، والأميرة بديعة (أبريل 2016) ، والأميرة نفيسة (فبراير 2018). الأمير حسين (نوفمبر 2019).

وكان الأمير حمزة قد تزوج في 29 أغسطس 2003 من الأميرة نور بنت عاصم بن نايف بن عبد الله الأول التي أصبحت تلقب بعد الزواج بنور حمزة، وأنجب منها الأميرة هيا، إلا أنهما انفصلا في شهر سبتمبر من عام 2009.

وفي 11 يناير 2012 أعلن عن خطوبته من الكابتن طيار بسمة محمود العتوم، من قرية كفرخل في جرش. وعُقد القران في 12 يناير، ولقبت بعد ذلك بالأميرة بسمة حمزة، وأنجبا الأمراء (زين، نور بديعة، نفيسة، حسين).

يذكر أن اسم الأمير حمزة تصدر قائمة الأكثر تداولًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد زج اسمه في مزاعم مفادها التخطيط لانقلاب ضد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

وفي 3 أبريل 2021 نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤول استخباراتي شرق أوسطي لم تذكر اسمه، إن الأمير حمزة بن الحسين وضع تحت الإقامة الجبرية في مقر سكنه في عمّان حيث يتم التحقيق في تهمة تهديد استقرار البلاد، إلا أن الجيش الأردني قد نفى أن يكون الأمير حمزة قيد الإقامة الجبرية، لكنه قال أن الأمير تلقى أوامر بوقف الأعمال التي يمكن أن تستهدف "أمن واستقرار" البلاد.

وفي الساعة الحادية عشرة من يوم السبت 3 أبريل 2021، ظهر الأمير حمزة في مقطع فيديو قال فيه أنه وُضع قيد الإقامة الجبرية في إطار حملة اعتقالات لشخصيات أردنية بارزة في عمّان مما يؤكد الخبر.

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