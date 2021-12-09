حادث مأساوي .. كويتي يدهس 3 من أطفاله ويودي بحياة أحدهم

سادت حالة من الحزن في الشارع الكويتي بعد إعلان وفاة طفلة بعدما تعرضت للدهس تحت عجلات سيارة والدها الى جانب اثنين من أشقائها.

وكشفت مصادر أمنية كويتية أن الحادث المؤلم وقع في منطقة بر كبد التابعة لمحافظة الجهراء في الكويت فجر يوم أمس الأربعاء.

ووقع الحادث المأساوي حين كان المواطن الكويتي يرجع بالسيارة للخلف، ولم يتمكن من رؤية أطفاله الثلاثة الذين كانوا يلعبون، فدهسهم عن طريق الخطأ.

وأسفر الحادث عن مقتل ابنته وعمرها أربع سنوات، فيما أصيب طفلان آخران، لم يتجاوزا السابعة، بإصابات بالغة نقلا على إثرها إلى المستشفى، وأدخلا إلى غرفة العناية المركزة.

وأشار المصدر الأمنية بأن السلطات الأمنية فتحت تحقيقًا في الواقعة، وتحفظت على الأب، ولا تزال التحقيقات جارية.