حارس أمن سعودي يتحول الى بطل بعد تصديه لوافد تحرش بفتاة في حائل

حظي شاب سعودي يعمل في أمن أحد المجمعات التجارية في حائل، شمال غرب السعودية، بإعجاب الجماهير بعدما نجح في التصدي لرجل تحرش بإحدى الفتيات داخل المجمع قبل أن يحاول الفرار.

ويظهر مقطع فيديو، الذي التقط بواسطة إحدى كاميرات المراقبة داخل المول، الشاب السعودي وهو يحاول منع المتحرش من الفرار بفعلته الشنيعة بعد تعرضه لإحدى الفتيات والتحرش بها.

وأظهر المقطع الشاب السعودي وهو يرمي أحد الكراسي على المتحرش ويحاول السيطرة عليه بواسطة رجل أمن آخر.

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتصرف الشاب السعودي وغيرته على فتيات بلده ونخوته من أجل القبض على المتحرش واصفين موقفه بالبطولي والشهم.

وفي الوقت ذاته، اعتبر قسم من المغردين بأن تصرف الشاب "متهور" ولا يتطلب أن يضرب المتحرش بالكرسي، وهو ما دفعه للكشف عن هويته وتبرير موقفه.

وتبين بأن الشاب السعودي الذي تصدى للمتحرش يدعى عبد الرحمن الشلاقي، الذي علق على الحادثة قائلًا عبر حسابه على "تويتر": "يا أخواني أتمنى فهم الموضوع، مسكنا المتحرش بكل هدوء ونبي نسلمه للإدارة، بس تغافل صديقي وانحاش (هرب) لأنه على خطأ، من داخلي ما قدرت اتحمل أن يهرب وصار الي صار وأنا مسؤول عن كل كلام، وإذا فيها ضرر علي مقدر ومكتوب الحمد لله".

وتابع في تغريدة ثانية: "على كل حال والي حصل سواء يأثر على وظيفتي أو مسائل قانونية أنا أتحملها عني وعن خويي (صديقي) عبدالرحمن".

وذكر قسم من المغردين بأن الحادثة وقعت في الحسون مول، وبأن المتحرش يحمل الجنسية الأفغانية.

يذكر أن السعودية تشهد حالات تحرش عدة في الفترة الأخيرة، ويتم تداولها عبر وسوم تطالب بمحاسبة المتحرشين وإيقاع العقوبات بهم ليكونوا عبرة لغيرهم.

وقبل أيام قليلة، ألقت شرطة المدينة المنورة القبض على شاب سعودي بعد رصده بمقطع فيديو أثناء تحرشه بسيدات في أحد المرافق العامة من خلال سلوكيات وألفاظ تتنافى مع الأخلاق الإسلامية والآداب العامة.

وقبلها بأسابيع، ألقت شرطة الرياض القبض على 6 مواطنين ظهروا بمقطع فيديو أثناء تعرضهم لسيدة تتحدث بلغة أجنبية تقود سيارتها في أحد أحياء العاصمة، وصدم أحدهم مركبتها بسيارة لا تحمل لوحات، ثم هربوا من موقع الحادثة قبل أن يتم ضبطهم.