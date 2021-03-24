حاملة صخرة بيدها.. امرأة عارية تخترق استديو وتهاجم مذيعة على الهواء

تعرضت الإعلامية الرومانية "ميريلا فيدا" لهجوم عنيف من قبل امرأة عارية أثناء تقديمها إحدى حلقات برنامجها الشهير "إكس مباشر" على قناة "أنتينا 1".

ويظهر الفيديو، الذي تم نشره على موقع "يوتيوب"، امرأة بدون ملابس تخترق الاستوديو عارية حاملة بيدها صخرة كبيرة الحجم رمتها نحو الإعلامية التي صرخت خوفًا من تعرضها للإصابة.

وسارع زملاء "ميريلا" لمساعدتها ومنعوا المرأة من الهجوم عليها، وبعد استئناف البث، قالت المذيعة إنها صُدمت وكانت تخشى على سلامتها.

وأضافت: "اقتربت مني هذه المرأة بسرعة كبيرة وحاولت ضربي بحجر، لقد صدمت لأنني لم أفهم ما كان يحدث، لم تكن لدي الشجاعة للتصرف بشكل أسرع، كنت محظوظة لأنها لم تستطع ضربي".

ولم تجلب الصخرة انتقادات حادة لقناة "أنتينا 1" بل جلبت أيضًا شعبية كبيرة لـ"ميريلا" التي تلقت تعاطفًا ملحوظًا معها.

بالصور: فضحية جنسية تهز البرلمان الأسترالي.. وأحدهم يمارس العادة السرية على مكتب نائبة

جريمة تهز السودان.. رجل يقتل طفلته لأنها طلبت الذهاب الى المدرسة

بيع أول تغريدة على "تويتر" مقابل 1 مليون دولار.. من المشتري؟