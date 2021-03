جريمة تهز السودان.. رجل يقتل طفلته لأنها طلبت الذهاب الى المدرسة

سيطرت حالة من الحزن والغضب على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر تفاصيل جريمة قتل الطفلة سماح الهادي على يد والدها لأنها طلبت منه أن ينقلها الى مدرسة خاصة لتكون بجانب صديقاتها.

وروى روّاد مواقع التواصل الاجتماعي تفاصيل الجريمة المروعة التي وقعت يوم 19 مارس يعني في منطقة الصالحة زلط غرب مسجد الخوجة.

وكتب أحد جيران الطفلة سماح أن العائلة دائمة المشاكل حيث نشبت مشكلة عائلية قبل لحظات من إطلاقه النار صوب إحدى بناته: "الموضوع بكل اختصار عشان الناس ما تعقد تعيد وتزيد في الكلام ساي، سماح بت جيراننا طفلة عمرها 13 سنة قتلت على يد والدها يوم الجمعة الموافق يوم 19/3/2021 يعني قبل 3 ايام من يوم الليلة مكان الجريمة الصالحة ظلط غرب مسجد الخوجة".

وأضاف: "سماح تدرس في صف ثامن كل زميلاتها وبنات أهلها اللي هم بنات حلتنا الصغار انتقلوا من المدرسة الحكومية لمدرسة خاصة وهي زيها زي زميلاتها، وبعدها طالبت ابوها أنها ترغب في أن تكون مع صحباتها فكان رد أبوها (إما المدرسة الحكومية أو البيت".

she was jus a little Engel.. how could he!! #دايرين_حق_سماح #ابوي_قتلني pic.twitter.com/MfacQuKL5v