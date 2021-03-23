بالصور: فضحية جنسية تهز البرلمان الأسترالي.. وأحدهم يمارس العادة السرية على مكتب نائبة

تداولت وسائل إعلام محلية في أستراليا صورًا وفيديوهات للفضائح الجنسية التي هزت البرلمان الأسترالي مؤخرًا.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي "سكوت موريسون" إن موظفًا متورطًا في سلوك "مثير للاشمئزاز" في البرلمان طُرد من منصبه، في أحدث صفعة لحكومته المحافظة.

وكشفت الأنباء بأن مجموعة من موظفي الحكومة الذكور قد شاركوا صورًا ومقاطع فيديو لأفعال بذيئة مارسوها لمدة عامين، بما في ذلك لأحدهم وهو يمارس العادة السرية على مكتب نائبة.

وقال "موريسون" في بيان: "تصرفات هؤلاء الأفراد تظهر عدم احترام مذهل للأشخاص الذين يعملون في البرلمان، وللمثل العليا التي من المفترض أن يمثلها البرلمان".

وتظهر هذه الصورة التي شاركها أحد المبلغين عن المخالفات رجلاً جالسًا على مكتب في مبنى البرلمان يفضح نفسه بممارسة العادة السرية.

وتظهر في الصورة رجل يشير إلى مكتب برلماني برلماني ليبرالي في لقطة من مقطع فيديو، ويمضي في ارتكاب فعل جنسي بذيء على المكتب.

ويبدو أن الفيديو والصور والصوتية تم تشاركها في إطار مجموعة دردشة بين موظفين في الحكومة المحافظة قبل أن يكشف عنها مُبلّغ، ونشرتها صحيفة "ذي أستراليان" ومحطة "تشانل 10".

وأكد المبلّغ عن الواقعة، والذي عرف نفسه باسم "توم" للوسيلتين الاعلاميتين، أن موظفين في الحكومة ونوابًا يقيمون أحيانًا علاقات جنسية في قاعة الصلاة بالبرلمان، وقد يكونون استقدموا "عاهرات" إلى المبنى.

وأوضح أن موظفين يتبادلون أيضًا صورًا لأنفسهم ذات طابع جنسي وأنه تلقى شخصيًا بعضًا منها.

وتحدث عن "ذهنية رجال يعتبرون أن بإمكانهم أن يفعلوا ما يريدون"، ورأى أن هؤلاء قد لا يكونون انتهكوا أي قانون إلا "أنهم انتهوا أخلاقيًا".

وقالت وزيرة شؤون النساء "ماريز باين" وهي وزيرة الخارجية أيضًا أن الكشف عن هذه المعلومات "يثير صدمة" ويعزز ضرورة فتح تحقيق أمرت به الحكومة حول ثقافة العمل في البرلمان.

وفي منتصف مارس، شارك عشرات آلاف الأشخاص في حملة تظاهرات سلمية "#مارتش فور جاستس" (مسيرة من أجل العدالة) تنديدا بأعمال العنف الجنسي والمطالبة بالمساواة بين الجنسين.

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