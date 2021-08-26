حبس كويتي "عشم" 30 فتاة بالزواج ونصب عليهن بمليون دولار

أحالت السلطات المختصة في الكويت شابًا كويتيًا انتحل شخصية "شيخ VIP" إلى السجن بعد اتهامه بالنصب على نحو 30 فتاة وإيهامهن بالزواج والحصول منهن على 300 ألف دينار كويتي (أي ما يعادل 996 ألف دولار أمريكي).

وجرى القبض على الشيخ المُزيف قبل أشهر بعد تقدم فتيات إلى المباحث واتهام المواطن بأنه نصب عليهن وأوهمهن بأنه من الـ VIP ومن أوهمهنّ بالزواج وتحصيل مبلغ مالي ضخم منهنّ للدخول معه في شراكة ثم يختفي عن الأنظار.

وكشف مصدر أمني كويتي أنه جرى حبس المتهم لمدة 10 أيام على ذمة التحقيق محاولًا إنكار الاتهامات إلا أن جهات التحقيق واجهته بالبلاغات المقدمة بحقه وكذلك تظاهره بالثراء الفاحش من خلال سيارات مستأجرة وفلل تعود لأصدقاء وخداع ضحاياه بأنه ثري.

وذكرت إحدى ضحايا الشيخ المزيف بأن المدعي عليه سلبها 52 ألف دينار كويتي أي ما يعادل 72 ألف دولار أمريكي بعدما تعرف عليها في وسائل التواصل الاجتماعي وتواصل معها في برنامجي "انستغرام" و"سناب شات".

وقالت الضحية بأن المتهم استطاع أن يحتال عليها بعد أن وعدها بالزواج، مشيرة إلى أنه كان يتعمد أن يظهر لها أنه يعيش حياة باذخة من خلال السيارات الفارهة التي يأتي بها لمقابلتها واصطحابها إلى فيلا فاخرة ادعى ملكيتها.

وتابعت: "أخبرني أنه يمتلك شركة عقارية وعرض علي الاستثمار فيها عن طريق شراء شقة، وبذلك استطاع يحصل على جميع مدخراتي في المصرف والبالغة 52 ألف دينار".

ونوهت الضحية إلى أنها كشفت خديعة "زوج المستقبل" بعد أن حظرها المتهم من قائمة التواصل معه في جميع منصات التواصل الاجتماعي.