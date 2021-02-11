حذاء  أوباما من "نايكي" للبيع في مزاد علني.. 25000 دولار

دائمًا ما يبحث مدمنو الأحذية الرياضية عن زوج أنيق من الأحذية النادرة، وهذه فرصة لن تكرر بالنسبة لهم.

اليوم، سيتم طرح زوج من أحذية كرة السلة Nike Hyperdunk المصمم خصيصًا للرئيس الأمريكي "باراك أوباما" في عام 2009 للبيع على منصة Buy Now التابعة لدار Sotheby's للمزادات العلنية.

مواصفات حذاء Nike Hyperdunk

إذا كنت قد تساءلت يومًا عن نوع حذاء كرة السلة الذي يفضله أوباما"، فإن الإجابة هي حذاء كلاسيكي عالي المستوى مع الكثير من الدعم في الكاحل.

هذا الزوج بالتحديد، يأتي بمقاس 12.5.

يتميز بجزء علوي من الجلد الأبيض وتقنية Flywire المرئية ولمسات باللون الأزرق الداكن، بما في ذلك Swoosh الشهير من Nike.

يتميز الحذاء أيضًا بعدد من التفاصيل، بما في ذلك اللون الأحمر والأزرق "44" المطرزة على الجانب الأوسط من كلا أصابع القدمين ونعل داخلي به صور وطنية وتاريخ "1776".

كما ستجد الختم الرسمي لرئيس الولايات المتحدة.

لم يلبسه "أوباما" على الإطلاق، لكن Nike تمسكت بهذا الزوج باعتباره النموذج الرسمي الوحيد وهو في حالة خالية من العيوب.

سيتم طرحه اليوم الجمعة 12 فبراير 2021 على منصة Buy Now في تمام الساعة 4:44 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

سيبدأ المزاد بسعر 25000 دولار أمريكي.

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