حرائق أستراليا تستعر..عمليات إخلاء مستمرة وتدمير عشرات المنازل في بيرث

فر مئات الأستراليين إلى مراكز الإجلاء مع استمرار حرائق الغابات في ضواحي مدينة بيرث، عاصمة ولاية أستراليا الغربية، والمدينة الأكثر اكتظاظًا بالسكان فيها.

وبحسب شبكة "بي بي سي" فقد أتى الحريق - الأكبر الذي شهدته المدينة منذ سنوات - على مساحة 9000 هكتار ودمر 71 منزلًا، فيما وأصيب ستة من رجال الإطفاء بجروح.

وكانت خدمات الإطفاء تتوقع المزيد من الظروف الصعبة يوم أمس الأربعاء مع ازدياد شدة الحريق، حيث وجهت تعليمات للمجتمعات القريبة من الحريق على الاستعداد للمغادرة أو الاحتماء.

وتقع عاصمة أستراليا الغربية في المنتصف مع الإغلاقات المصاحبة لانتشار فيروس "كورونا"، مما يعقد رسائل إرشادات السلامة لسكان بيرث البالغ عددهم مليوني نسمة.

وحث مسؤولو الدولة الناس على إعطاء الأولوية لسلامتهم الفورية على مخاطر الفيروس، والتي تعتبر منخفضة للغاية، حيث دخلت بيرث في إغلاق لمدة خمسة أيام - من المقرر أن تنتهي يوم الجمعة - بسبب إصابة محلية واحدة فقط.

وقال مفوض الإطفاء "دارين كليم" في غرب أستراليا: "الشيء المهم هو الحفاظ على الحياة. لذا، إذا كنت تقوم بالحجر الصحي ومطلوب منك الإخلاء، فيجب عليك فقط الإخلاء".

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وحث المسؤولون الناس على ارتداء الأقنعة والعزل الذاتي حيثما أمكن ذلك في مراكز الإجلاء.

الدخان يغطي سماء بيرث

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يبلغ محيط حريق مدينة Wooroloo الواقعة شرقي ولاية أستراليا الغربية، الذي بدأ يوم الإثنين، 100 كيلومتر (62 ميلاً).

وقال مسؤول إن الرياح العاتية يوم الثلاثاء تسببت في انتشاره بسرعة وجعلت سيطرة رجال الإطفاء لها "شبه مستحيلة".

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وكان من المتوقع أن تعود الرياح إلى أعلى مستوياتها عند 75 كم / ساعة في وقت لاحق يوم الأربعاء، مما قد يقود الحريق "غير المنتظم" بالفعل إلى مناطق مأهولة جديدة.

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