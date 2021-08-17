حرائق 2021 أبت أن تنطفئ.. وأعمدة الدخان تحجب الشمس في كندا

تشهد مقاطعة كولومبيا البريطانية في كندا منذ أيام سلسلة حرائق خرجت عن نطاق سيطرة فرق الإنقاذ حتى حوّلت أعمدة الدخان المتصاعد السماء إلى اللون الأسود في منتصف النهار.

وأظهرت صور مروّعة من جميع أنحاء المقاطعة لأشخاص يقودون سياراتهم ومصابيحهم الأمامية مضاءة بينما يغطيها السواد من الدخان الكثيف.

بعد الحرائق التي ضربت العالم، الحرائق تضرب "كندا" هذه المرة..



مقطع متداول من طريق Coquihalla السريع جنوب غرب البلاد حيث تحول النهار إلى ليل بسبب الأدخنة الكثيفة التي تسببت فيها الحرائق المدمرة.pic.twitter.com/uLNzoPxoEY — إياد الحمود (@Eyaaaad) August 16, 2021

والتقطت "فيكي كوميسار"، من سكان سيتي بارك بوسط مدينة كيلونا يوم الأحد صورة من حديقة منزلها حيث كانت السماء مظلمة للغاية وكأن الشمس كانت في مرحلة الغروب.

وقالت في تغريدة على "تويتر": "أود أن أشبه التجربة بالوقوف على أبواب الجحيم".

PLEASE RETWEET (photo from #Coquihalla last night)

Prepare for highway closures due to #BCWildfires - we may have to take action with limited notice.

Avoid non-essential travel to/within impacted areas to avoid traffic congestion on evacuation routes: https://t.co/QKhf3bl9Cl pic.twitter.com/ZUyhpE2AXe — BC Transportation (@TranBC) August 16, 2021

كما أظهر مقطع متداول من طريق Coquihalla السريع جنوب غرب كندا حيث تحول النهار إلى ليل بسبب الأدخنة الكثيفة التي تسببت فيها الحرائق المدمرة.

كما اشتعلت النيران النشطة في حوالي 270 موقع وأتلفت ما يقرب من 1.7 مليون فدان حتى الآن، وهي أسوأ فترة حريق شهدتها المقاطعة منذ عام 2018.

4 o'clock in the afternoon and dark as night, west of Spallumcheen, BC.



Terrifying. @weathernetwork #bcwildfires pic.twitter.com/gyqGTXv5LB — Kyle Brittain (@KyleTWN) August 15, 2021

وتسببت الرياح القوية يوم الاثنين في تفاقم النيران مع بقاء الآلاف تحت أوامر الإجلاء، فيما تعاني العديد من المدن من رداءة نوعية الهواء بشكل خطير حيث يعمل أكثر من 3000 من رجال الإطفاء وغيرهم من العمال على إخماد النيران.