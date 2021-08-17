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حرائق 2021 أبت أن تنطفئ.. وأعمدة الدخان تحجب الشمس في كندا

منشور 17 آب / أغسطس 2021 - 10:48
حرائق كندا
حرائق كندا

تشهد مقاطعة كولومبيا البريطانية في كندا منذ أيام سلسلة حرائق خرجت عن نطاق سيطرة فرق الإنقاذ حتى حوّلت أعمدة الدخان المتصاعد السماء إلى اللون الأسود في منتصف النهار.

وأظهرت صور مروّعة من جميع أنحاء المقاطعة لأشخاص يقودون سياراتهم ومصابيحهم الأمامية مضاءة بينما يغطيها السواد من الدخان الكثيف.

والتقطت "فيكي كوميسار"، من سكان سيتي بارك بوسط مدينة كيلونا يوم الأحد صورة من حديقة منزلها حيث كانت السماء مظلمة للغاية وكأن الشمس كانت في مرحلة الغروب.

وقالت في تغريدة على "تويتر": "أود أن أشبه التجربة بالوقوف على أبواب الجحيم".

كما أظهر مقطع متداول من طريق Coquihalla السريع جنوب غرب كندا حيث تحول النهار إلى ليل بسبب الأدخنة الكثيفة التي تسببت فيها الحرائق المدمرة.

كما اشتعلت النيران النشطة في حوالي 270 موقع وأتلفت ما يقرب من 1.7 مليون فدان حتى الآن، وهي أسوأ فترة حريق شهدتها المقاطعة منذ عام 2018.

وتسببت الرياح القوية يوم الاثنين في تفاقم النيران مع بقاء الآلاف تحت أوامر الإجلاء، فيما تعاني العديد من المدن من رداءة نوعية الهواء بشكل خطير حيث يعمل أكثر من 3000 من رجال الإطفاء وغيرهم من العمال على إخماد النيران.

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