حريق في غرفة خبيرة التجميل السعودية وعد التركي .. والسبب شمعة!

نشب حريق ضخم في غرفة خبيرة التجميل السعودية وعد التركي ما أدى وقوع خسائر مادية كبيرة دون وقوع إصابات لها أو لأفراد أسرتها.

ونشرت وعد صورًا من غرفتها وذكرت بأن سبب الحريق هو "شمعة" كانت قد أشعلتها لالتقاط بعض الصور والمقاطع قبل أن تغادر الغرفة وتتركها مشتعلة.

وتسببت الشمعة المشتعلة باحتراق الستارة التي كانت بجانب الطاولة حيث وُضِعَت الشمعة، كما انشتر الرماد على الحائط وبقية أرجاء الغرفة.

وذكرت وعد بأنها اكتشفت الحريق بالصدفة وسارعت لمحاولة إطفاء النيران ما تسبب لها بحروق في يدها وقدمها قبل ان يتدخل أفراد أسرتها لمساعدتها.

غرفة وعد التركي بعد الحريق

وروت وعد تفاصيل الحادث الأليم، حيث قالت: "لو تشوفوا كيف ما في ريحة ولا إشارة أن شيئا ما في غرفتي مجرد إني سمعت صوت خطوات أحدهم يمشي، رحت بالصدفة ووجدت الغرفة مولعة وبدأت بالصراخ، وكنت لابسة روب ثقيل زي البطانية واطفي واصرخ والبيت كله يطفيء معاي، أنا ما قدرت انتظر احد يكف لأني خفت النار بتولع اكثر من خشب الأرض، عشان كذا يدي تعورت ورجلي طار عليها قطع نار من الستارة، لكن احمد ربي ألف مليون مرة للطفه بنا".

ووجهت وعد نصيحة لمتابعاتها بعدم ترك أي شمعة مشتعلة داخل الغرفة وبالقرب من الستائر خوفًا من ملاقاة المصير ذاته.

غرفة وعد التركي قبل الحريق

وعد التركي

وتعد وعد التركي إحدى مشهورات السوشال ميديا في السعودية وخبيرة في عالم التجميل.

ولدت وعد في عام 1993 وحاصلة على شهادة البكالوريوس من جامعة الملك عبدالعزيز.

وتقدم وعد التركي دروسًا في التجميل ونصائح للعاملات في هذا المجال على مواقع التواصل الاجتماعي، واستطاعت إثبات نجاحها وحققت إنجازات كبيرة في هذا المجال.

ويتابع وعد التركي على تطبيق "إنستغرام" نحو من 2 مليون و 900 ألف متابع .