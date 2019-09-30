حضانة ترفض استقبال طفلة روسية بطريقة لا انسانية.. "شكلها سيرعب باقي الطلاب"

أصيبت أم روسية بصدمة بعد أن رفضت دار حضانة استقبال طفلتها البالغة من العمر عامين بسبب إصابتها بتشوه في الجمجمة، مشترطة إجراء عملية جراحية أولًا قبل قبولها.

وقالت الأم "سفيتلانا" بأن إدارة حضانة موجودة في قرية "ألتاني" في باشكورتوستان رفضت استقبال طفلتها "صوفيا زوخروفا" بحجة أنها (تخيف الأطفال الآخرين) بسبب شكلها المختلف عنهم، وعليها أن تخضع لعملية تجميلية قبل الإنضمام لها.

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وتداولت تقارير إعلامية روسية قصة الطفلة التي تعاني تشوها أيضًا في أصابع يديها وقدميها، دون أن توضح طبيعة المرض الذي تعاني منه.

وأثار قرار دار الحضانة موجة غضب واستياء على منصات التواصل الاجتماعي في روسيا، وسط مطالب بمعاقبة المسؤولين عنها الذي جاء تصرفهم خاليا من الإنسانية.

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كما حذر علماء نفس من تدهور حالة صوفيا وتأخر نموها في حال لم تختلط بـأطفال آخرين في مثل سنها.

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