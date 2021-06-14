حفلة مشاهير الرياض تكلفهم غرامة مالية ضخمة.. نساء بملابس جريئة واستعراضات أكثر جرأة

لا زال الحفل الفاضح الذي استضافته إحدى الجهات الترفيهية بمناسبة توثيق حسابات عدد من المشاهير في الرياض يسيطر على أحاديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي نظرًا لما تضمن من مشاهد دخيلة على المجتمع السعودي.

بالأمس، أعلنت السلطات السعودية فرض غرامة مالية على 14 مواطن ومقيم من مشاهير "سناب شات" بإجمالي أكثر من 3 ملايين لحضور وترويج الحفل الذي خالف قواعد التباعد الاجتماعي المفروضة للحد من تفشي فيروس "كورونا".

#انفلات_مشاهير_بالسعوديه



المخالفة هي التصوير فقط؟؟



و ليس 💃 🎈 pic.twitter.com/Tf7UMtcU5e

— إضحك مع الإعلام 🗞😂 (@LaughWithMedia) June 13, 2021

مجموعة مشاهير قاموا البارحة بإحياء حفل مُختلط مليء بالراقصات في مدينة الرياض!



دون مُراعاة للذوق العام والإحترازات الصحية!#انفلات_مشاهير_بالسعوديه pic.twitter.com/69yKmHsQwz

وتضمن الحفل، الذي أقيم بمناسبة توثيق حسابات مشاهير على السوشال ميديا، إحضار فرق نسائية أجنبية بملابس جريئة واستعراضات أكثر جرأة وهو ما أثار استياء الشارع السعودي.

وعبر وسم "#انفلات_مشاهير_بالسعوديه" طالب رواد موقع التدوين "تويتر" في السعودية من الجهات المسؤولة بمحاسبة المشاركين والقائمين على الحفل المريب مؤكدين أن الشهرة لا تعني أن صاحبها فوق العادات والتقاليد ولا تمنحهم صلاحية اختراق الإحترازات الصحية من فيروس "كورونا".

وبعدها أعلنت السلطات السعودية التحرك العاجل لضبط كل من شارك وحضر وشارك في نشر مقاطع حفل ضم عددًا من مشاهير التواصل الاجتماعي في الرياض، وتضمن الحفل حضور عدد من الراقصات، الأمر الذي أحدث موجة من الغضب طالبت بضبط كافة المشاركين ومحاسبتهم لارتكابهم نظام الجرائم الإلكترونية بتصوير وتخزين ونشر تلك المقاطع.

عقوبة المساس بالنظام العام

يذكر أن القانون السعودي ينص على تجريم "إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، وحرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي".

وينص النظام على معاقبة فاعلها بـ"السجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تزيد على 3 ملايين ريال (800 ألف دولار)، أو بإحدى هاتين العقوبتين".

اختراق اجراءات كورونا

يغرم المسؤول عن تجمع وصاحب منشأة استضاف تجمعًا تجاوز العدد المسموح له في التجمعات المحدد بـ20 شخصًا، بغرامة 10.000 ريال (2600 ألف دولار)".

وتفرض الحكومة السعودية عقوبات صارمة على التجمعات؛ وذلك للحد من تفشي الوباء، وبالتزامن مع استمرار حملة التطعيم الوطنية التي بدأت قبل 6 أشهر.

وهذا الشهر، قررت الحكومة تغليظ العقوبات على مخالفي قرارات منع التجمعات، حيث وصلت الغرامات في بعض الحالات إلى 100 ألف ريال (27 ألف دولار).