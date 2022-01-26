حفل أسطوري لابنة سلطان بروناي من شاب عراقي .. وتاج العروس يخطف الأنظار

مما لا شك فيه بأن سلطان بروناي حسن البلقية، أحد أغنى الرجال في العالم، لن يدخر أي مصاريف في حفل زفاف ابنته الحبيبة التي زفها لعريسها العراقي في احتفال أسطوري استمر سبعة أيام وتوج يوم الأحد بحفل فخم في القصر السلطاني.

واستعارت العروس الجميلة الأميرة فضيلة لوبول في حفل زفافها الفاخر مجوهرات رائعة من المجموعة الملكية لملكة بروناي وتوّجت إطلالتها بتاج ألماسي فخم خطف الأنظار نسقته مع عقد من اللؤلؤ والماس.

وتميّز تاج العروس بماسات كبيرة على شكل لؤلؤي، كانت قد ارتدته الأميرة مجيدة في حفل زفافها الذي أقيم عام 2007.

وغطت العروس شعرها بقطعة من الدانتيل الأبيض الناعم، يعلوها تاج لامع.

وزفت العروس الأميرة فضيلة لوبول (36 سنة) إلى الشاب العراقي أوانج عبد الله نبيل محمود الهاشمي الذي لم يعرف الكثير عنه أو نشر تفاصيل تتعلق به إذ وصفته إحدى الصحف المحلية بأنه "أجنبي وسيم"، لكنه ظل شخصية خاصة.

وتم الإعلان عن خطوبتهما في بيان صادر عن القصر في 31 ديسمبر الماضي.

وتخرجت الأميرة فضيلة من جامعة كينغستون (لديها شهادة في الدراسات الدولية) وهي التاسعة من بين أبناء السلطان الاثني عشر مع اثنتين من زوجاته، ووالدتها هي الحاجة مريم عبد العزيز التي تزوجت السلطان في الفترة ما بين 1982-2003، ولديها أربعة أطفال.

ويُعد الأمير متين، أحد أشهر أشقاء العروس ويبلغ من العمر 30 عامًا، وهو أحد نجوم "إنستغرام" ويعتبر أحد أكثر العزاب المؤهلين في العالم.

فيما توفي شقيق آخر لها، الأمير عظيم، بشكل مأساوي في عام 2020 بسبب مرض مجهول، واشتهر بكونه صانع طائرات دولي، حيث كان يصور بانتظام الحفلات مع أمثال ميشا بارتون وليندسي لوهان وباريس هيلتون.

وبدأت لاحتفالات في 16 يناير بمباركة السلطان، تضم حفلًا دينيًا في مسجد عمر علي سيف الدين، وانتهى بتحية 17 طلقة، فيما أقيم الاحتفال الرسمي يوم الأحد في القصر بمراسم استيادات بيرساندينغ بينجانتين ديراجا.

وتقدر ثروة سلطان بروناي الصافية بـ 20 مليار دولار، هو أيضاً رئيس وزراء البلاد، واعتلى العرش عام 1967 بعد تنازل والده السلطان السير الحاج عمر علي سيف الدين، وتزوج زوجته الأولى الملكة صالحة في نفس العام.

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