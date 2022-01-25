تجمد الدموع في عيون الإبل من شدة البرد بمدينة سعودية

تشهد عدة مدن سعودية منذ أيام كتلة شديدة البرودة قادمة من سيبيريا رافقها تدني في درجات الحرارة وتساقط للثلوج في تبوك وطريف وقرى على الحدود الشمالية مع الأردن.

وذكر خبراء المناخ أن درجات الحرارة تبدأ بالارتفاع تدريجيًا خلال هذا الأسبوع، ثم تنخفض مرة أخرى في عطلة نهاية الأسبوع، مع تسجيل مناخ شديد البرودة في المناطق الشمالية والوسطى والشرقية.

في غضون ذلك، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور للحظات يعيشها السعوديين لأول مرة مع حالات الإنجماد وتساقط الثلوج ومنها تجمد ثوب أحد المزارعين في مدينة طريف في المنطقة الشمالية.

كما تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو آخر يوثق تجمد الدموع في عيون الإبل من شدة البرودة في مدينة طريف تأثرًا بموجة الصقيع التي تخللها رياح نشطة على مرتفعات عسير والباحة ومكة المكرمة.

وسجلت مدينة طريف بمنطقة الحدود الشمالية يوم الأربعاء الماضي 6 درجات تحت الصفر، وهي أدنى درجة حرارة شهدتها السعودية على الإطلاق خلال الثلاثين عامًا الماضية.

مزارع سعودي يوثق فيديو لتجمد ثوبه من شدة البرودة في محافظة طبرجل. وشبه البعض ثوبه بـ "فزاعة الطيور" حيث بدا متجمداً وكأن شخصاً يرتديه، وهو ما أثار تفاعلاً بمواقع التواصل. وكانت مدينة طريف شمال #السعودية، سجلت أمس 6 درجات تحت الصفر، وهي أدنى حرارة تشهدها المملكة منذ أعوام#غرائب pic.twitter.com/E52urWAU3O — 24.ae | منوعات (@24Entertain) January 20, 2022

وفي الوقت الذي غطى الثلج محافظة طريف، غامر الناس بالخروج لرؤية الغطاء الأبيض الجميل المنتشر فوق السهول والجبال الشاسعة، مستمتعين بالنسيم الجليدي بملابس شتوية ثقيلة.

وتُعرف السعودية بأنها واحدة من أكثر دول العالم حرًا لكنّ مناطقها الشمالية عادة ما تتعرض لموجات برد شديد خلال فصل الشتاء.