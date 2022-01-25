حفل زواج بين شابين مثلي الجنس يثير ضجة في سوريا

استضافت إحدى صالات الأفراح في مدينة اللاذقية غربي سوريا حفل زفاف لشابين مثلي الجنس وسط حضور عدد من الأصدقاء وهو ما أثار جدلًا عارمًا في الشارع السوري.

وكشفت مصادر مطلعة أن عددًا من الشبان أقاموا حفل زفاف لأحد أصدقائهم ليتبين فيما بعد أن العروس هي شاب متحول جنسيًا أجرى عملية تغيير جنس.

وذكرت المصادر أن الجهات الأمنية توجهت نحو صالة الأفراح بعد ورود بلاغ حول إقامة حفل زفاف مشبوه داخلها وقامت بمنع إقامة الحفل واعتقال عدد من المتواجدين وإغلاق الصالة بالشمع الأحمر.

وذكر عدد النشطاء أن صالة الأفراح التي استضافت حفل الزفاف هي الصالة التابعة لنادي حطين الرياضي، وهو ما دفعها لإصدار بيان توضح فيه مجريات القضية.

وذكرت إدارة النادي في بيانها أن المخالفة القانونية التي حدثت في القاعة بالطابق الثاني في نادي حطين، المستثمرة تجاريًا منذ سنوات طويلة، تعود مسؤوليتها بشكل كامل للمستثمر نفسه فقط.

وأكد النادي أن لا علاقة بهذا الحادث نهائيًا لكافة منسوبي وإداريي وكوادر النادي، فهم لا يمتون بصلة لا للقاعة ولا للمستثمر، الذي يعتبر المسؤول عنها قانونيًا بشكل كامل.

وأشار البيان إلى أنه يتم التعامل مع الموضوع من قبل الجهات المختصة ولم يتطرق أحد لأي شخص يخص نادي حطين الرياضي لا من قريب ولا بعيد.

وتنص المادة 520 في القانون السوري على تجريم "المثلية الجنسي"، وتقول: "تحظر المادة 520 من قانون العقوبات 1949 العلاقات الجسدية ضد نظام الطبيعة، وتنص على عقوبة السجن لمدة تصل إلى 3 سنوات".

وما تزال المثلية في سوريا منبوذة كـ"ظاهرة اجتماعية"، إذ يعتبر كثير من السوريين أن المثليين أو العابرين جنسيًا "جناة" يستحقون العقوبة والسجن، وفي أفضل الأحوال "مرضى نفسيين" يجب معالجتهم.

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