في ميلاده الـ20.. حقائق لا تعرفونها عن ولي عهد المغرب الأمير مولاي الحسن

البوابة - احتفل ولي عهد المغرب الأمير مولاي الحسن في الثامن من مايو 2023 بيوم ميلاده العشرين.

ويتميز ولي عهد المغرب الأمير مولاي الحسن بإتقانه العربية والفرنسية والإسبانية والإنجليزية، ويدرس العلاقات الدولية في جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية UM6P.

واختار ولي عهد المغرب الأمير مولاي الحسن دراسة العلاقات الدولية في اختلافٍ عن والده الملك محمد السادس وجده الملك الحسن الثاني اللذين دراس القانون والحقوق.

وشارك الأمير مولاي الحسن في العديد من المناسبات الوطنية، كما مثل بلاده في مختلف المناسبات الدولية وترأس الكثير من الاحتفالات الهامة.

وبينما يتطلع المغرب نحو المستقبل، يُنظر إلى ولي العهد الأمير مولاي الحسن على أنه رمز للأمل وروح جديدة في قيادة الدولة المغربية.

وبفضل إتقانه لعدة لغات، وتفانيه في الخدمة العامة، واهتمامه بالحوكمة والتنمية الاقتصادية أصبح ولي العهد الأمير مولاي الحسن مناسبًا لقيادة المغرب إلى حقبة جديدة من الازدهار والنمو.

حقائق قد لا تعرفونها عن ولي عهد المغرب الأمير مولاي الحسن

مع احتفاله بعيد ميلاده العشرين، يتمنى المغاربة في جميع أنحاء البلاد لولي العهد الأمير مولاي الحسن كل التوفيق في مستقبله ويتوقعون بفارغ الصبر اليوم الذي سيصعد فيه إلى العرش ويقود المغرب بذكاء.

وبهذه المناسبة، نستعرض لكم في هذا التقرير حقائق ومعلومات قد لا تعرفونها عن ولي عهد المغرب الأمير مولاي الحسن الذي يستعد ليكون الزعيم القادم للمغرب.

اسم ولي عهد المغرب الأمير مولاي الحسن

سُمي الأمير الحسن على اسم جده الملك الراحل الحسن الثاني الذي ولد في 9 يوليو 1929م، وتوفي في 23 يوليو 1999م.

كما سُمي على اسم السلطان العلوي الحسن الأول، الذي ولد سنة 1836 – وتفي في 6 يونيو 1894).

التفوق الدراسي

في عام 2020، حصل ولي العهد الأمير مولاي الحسن على شهادة البكالوريا بمعدل جيد جدًا.

الدراسة الجامعية

اختار الأمير مولاي الحسن الالتحاق بكلية الحوكمة والعلوم الاقتصادية والاجتماعية في جامعة محمد السادس للفنون التطبيقية (UM6P) في خطوة تعد دليلًا على رغبته في فهم تعقيدات الحوكمة الحديثة ودور التنمية الاقتصادية في تشكيل مستقبل مزدهر للمغرب.

المشاركة في الحياة العامة

كممثل للمغرب وعائلته المالكة، كان الأمير مولاي الحسن أكثر انخراطًا في الحياة العامة خاصة في الآونة الأخيرة حين حضر العديد من الفعاليات الدولية.

وكما مثل بلاده في قمة كوكب واحد في باريس عام 2017، حيث كان أصغر مشارك.

كما حضر حفل إطلاق ميناء طنجة المتوسط الثاني، حيث مثل الملك محمد السادس وساعد في ترسيخ المدينة كمركز تجاري مهم في البحر الأبيض المتوسط.

مهتم بالرياضة

في عام 2019، ترأس ولي العهد حفل تسليم جائزة الملك محمد السادس الكبرى لسلاح الفرسان في المسابقة الرسمية لقفز الحواجز ، مما يدل على اهتمامه بالرياضة.

وفي السنوات الأخيرة، تولى الأمير مولاي الحسن مسؤولية أكبر كممثل لبلاده، في ديسمبر 2022، استضاف المنتخب الوطني لكرة القدم في قاعة العرش بالقصر الملكي بالرباط للاحتفال بأدائه المتميز في مونديال 2022.

كما ترأس ولي العهد المغربي الكثير من الأحداث الرياضية الهامة، ومنها افتتاح نهائي النسخة الأولى من كأس العرش في رياضة البولو.

أول تمثيل رسمي خارج المغرب

مثل الأمير مولاي الحسن والده أول مرة خارج المغرب وكان عمره لا يتجاوز السادسة عشر عامًا، حيث كان ممثل جلالة الملك محمد السادس في جنازة هنري اورليان كونت باريس عام 2019.

عاشق للطيران

درس الأمير مولاى الحسن مادة الطيران في شقها النظري والتحق بالثانوية الملكية الإعدادية للتقنيات الجوية بمراكش بـ” ERA”.