عُقد ذهبي يثير الشكوك حول علاقة حب تجمع ولي عهد المغرب بابنة ملك إسبانيا .. هل نشهد زفاف ملكي؟

يترقب عشاق الأحداث الملكية المرتبطة بالعائلات الملكية حول العالم تفاصيل ارتباط ولي عهد المغرب الأمير مولاي الحسن بوريثة العرش الملكي في إسبانيا الأميرة ليونور.

وبدأت هذه الشائعات قبل أيام، حين نشرت صحيفة "بريوريستا ديجيتال – Periodista Digital" الإسبانية تقريرًا زعمت فيه أن علاقة حب تجمع الملوك المستقبليين في المغرب وإسبانيا.

ونسبت الصحيفة الإسبانية أنبائها لمصادر وصفتها بأنها "قريبة من القصر الملكي المغربي" وأن رسائل حب متبادلة بين مولي الحسن (19 عامًا) والأميرة الحسناء ليونور (17 عامًا).

"صحيفة بريوريستا ديجيتال: عقد يثير الشكوك، هل أمير المغرب يواعد الأميرة ليونور؟"

رحلة صيفية وعقد ذهبي

ذكرت الصحيفة الإسبانية أن التكهنات حول وجود علاقة عاطفية بين الأمير المغربي والأميرة إسبانيا بدأت بعد الرحلة السياحية التي قامت بها العائلة الملكية الإسبانية إلى جزيرة فالديموسا في مايوركا في الأول من أغسطس الجاري رفقة ابنتيهم ليونور وصوفيا.

وذكرت الصحيفة أن عقدًا ذهبيًا لكلمة (حب) باللغة العربية، شوهد برقبة الأميرة ليونور جذب الأنظار وسرب وراءه تكهنات الصحافة الإسبانية.

وطرحت الصحيفة الإسبانية الكثير من التساؤلات حول عقد الأميرة الذي يحمل كلمة عربية وما إذا كان هدية من الأمير المغربي.

مصاهرة مغربية إسبانية

نشرت صحيفة El Español الإسبانية تقريرًا مفصلًا حول علاقات العائلات المالكة في البلدين المجاورين.

واستشهدت الصحيفة في تقريرًا بالعديد من الخبراء والمصادر الذين أكدوا أن البلدين يجمعهما روابط تاريخية عميقة وتتمتع بعلاقة صداقة وثيقة منذ سنوات.

كما توجهت الصحيفة الإسبانية نحو مناقشة الطرق التي تم إعدادها لمولاي حسن وليونور لقيادة بلديهما في المستقبل باعتبارهما الورثة الشرعيين للحكم وفقًا للقوانين المعمولة في بلديهما.

الأميرة ليونور

تاريخ الولادة: 31 أكتوبر 2005.

والدها: الملك فيليب السادس، ملك إسبانيا

والدتها: الملكة ليتيزيا

عند ولادة ليونور، كان فيليب وليًا للعهد، المعروف أيضًا باسم أمير أستورياس، وعندما تسلم مقاليد الحكم في عام 2014، نالت ليونور لقب أميرة.

ملكة إسبانيا المستقبلة

تعد الأميرة ليونورالوريثة المفترضة لوالدها الملك فيليب، لأن النظام الملكي في إسبانيا يلتزم بتسلسل الذكور والذي بموجبه يمكن أن يتفوق الابن الشرعي للملك المولود في المستقبل على مكانة الأنثى الحية في خط الخلافة (عبر الملوك غير الرسمية).

ومع بلوغ والديها الخمسينيات من عمرهم، أصبح الافتراض في أن تكون الأمير ليونور هي الملكة المستقبلية لإسبانيا حقيقة وبات مقنعًا بشكل متزايد بمرور الوقت.

على أي حال، لطالما اعتبر الشعب الإسباني الأميرة ليونور ملكة المستقبل، وفي حال استلمت ليونور مقاليد الحكم في المستقبل القريب، فستكون أول ملكة حاكمة (أي بالدم) منذ القرن التاسع عشر.

ولي عهد المغرب مولاي الحسن

تاريخ الولادة: 8 مايو 2003

8 مايو 2003 اللقب: ولي عهد المغرب

ولي عهد المغرب والده: الملك محمد السادس

الملك محمد السادس والدته: الأميرة سلمى بناني

بحسب خط الخلافة على العرش المغربي، هو الوريث الواضح لعرش المملكة المغربية بعد أبيه الملك محمد السادس.

سُمي بالحسن على اسم جده الملك الحسن الثاني ويشتهر باسم مولاي الحسن الثالث وهو أصغر ولي عهد في العالم.