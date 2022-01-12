حق شهد يتصدر الترند العراقي.. اليوتيوبر محمد العيساوي يقتل ابنته بداعي الشرف!

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العراق أنباء إقدام اليوتيوبر العراقي محمد العيساوي على قتل ابنته البالغة من العمر 14 عامًا ثم لاذ بالفرار.

وفي الوقت الذي لم يتسنّ لموقع البوابة التحقق من صحة المعلومات عدم صدور تصريح رسمي، ذكر المغردون بأن اليوتيوبر محمد العيساوي أقدم على قتل ابنته شهد العيساوي لأنه رآها عند الباب مع شاب تقدم لها سابقًا للزواج.

ترند في العراق حاليًا :

محمد العيساوي احد مشاهير منصات التواصل في البصرة .. يقتل بنته ذات الـ ١٤ سنة فقط لانه رآها عند الباب مع شاب تقدم لها سابقًا للزواج - بعد تشريح جثة المغدورة أتضح انها عذراء



انهى حياة ابنته تحت ذريعة جرائم غسل العار او ما يسمى بجرائم الشرف#حق_شهد_العيساوي pic.twitter.com/bMK0YAzHaq — هيئة المشاهير (@Celebrty_0) January 12, 2022

وذكر المغردون بأن محمد العيساوي لاذ بالفرار بعد وقوع الجريمة فيما كشف تقرير الطب الشرعي بأن ابنته عذراء وهو ما يمنعه من الاختباء وراء ذريعة "جريمة شرف" وقلتها بحجة "غسل العار".

في حين ذكر بعض المغردين بأن مصدر أمني في محافظة البصرة، ذكر اليوم الأربعاء أن التحقيقات جارية في القضية دون ذكر تفاصيل.

وعبر وسم "#حق_شهد_العيساوي" طالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العراق ضرورة القبض على الجاني وكشف الحقيقة للجمهور وعدم التستر على الجاني وإن كان مشهورًا.

بسبب غياب قوانين تحمي النساء أصبحت الدولة صورة مُصغرة عن نموذج العشيرة

حيث شجعت الأعذار المخففة في القانون العراقي على استمرار ارتكاب هكذا جرائم وعدم تجريم المتهم بجريمة الشرف إذا كان الأمر يتعلق بنساء عائلتهِ!

فجعل من هكذا جرائم قضايا عائلية داخلية.



#حق_شهد_العيساوي — GHEED (@Ghee3d_) January 12, 2022

شيء يحرق القلب ان البريئات ينغدر فيهم ويروح حقهم واللي ليل نهار تلعب بالحرام عايشه جياتها ومبسوطة ولها كامل الاحترام والتبجيل!

#حق_شهد_العيساوي — . (@po_y00) January 12, 2022

كما عبر المغردين عن استيائهم من القوانين المعمول بها في العراق وبقية الدول العربية والتي تنحاز بشكل مستفز نحو الرجل بحجة "غسل العار".