  1. الرئيسية
  2. إختيار المحرر
  3. حق شهد يتصدر الترند العراقي.. اليوتيوبر محمد العيساوي يقتل ابنته بداعي الشرف!

حق شهد يتصدر الترند العراقي.. اليوتيوبر محمد العيساوي يقتل ابنته بداعي الشرف!

منشور 12 كانون الثّاني / يناير 2022 - 01:57
محمد العيساوي
محمد العيساوي

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العراق أنباء إقدام اليوتيوبر العراقي محمد العيساوي على قتل ابنته البالغة من العمر 14 عامًا ثم لاذ بالفرار.

وفي الوقت الذي لم يتسنّ لموقع البوابة التحقق من صحة المعلومات عدم صدور تصريح رسمي، ذكر المغردون بأن اليوتيوبر محمد العيساوي أقدم على قتل ابنته شهد العيساوي لأنه رآها عند الباب مع شاب تقدم لها سابقًا للزواج.

وذكر المغردون بأن محمد العيساوي لاذ بالفرار بعد وقوع الجريمة فيما كشف تقرير الطب الشرعي بأن ابنته عذراء وهو ما يمنعه من الاختباء وراء ذريعة "جريمة شرف" وقلتها بحجة "غسل العار".

في حين ذكر بعض المغردين بأن مصدر أمني في محافظة البصرة، ذكر اليوم الأربعاء أن التحقيقات جارية في القضية دون ذكر تفاصيل.

وعبر وسم "#حق_شهد_العيساوي" طالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العراق ضرورة القبض على الجاني وكشف الحقيقة للجمهور وعدم التستر على الجاني وإن كان مشهورًا.

كما عبر المغردين عن استيائهم من القوانين المعمول بها في العراق وبقية الدول العربية والتي تنحاز بشكل مستفز نحو الرجل بحجة "غسل العار".

ببطنٍ مكشوف وباندانا على الرأس.. محمد صلاح في جلسة تصوير لمجلة GQ
أحمد الغامدي يدافع عن إلهام شاهين: يجوز للمرأة الصلاة بدون حجاب
الأمير محمد بن سلمان يحصل على لقب الشخصية العربية الأبرز لعام 2021

 
كلمات دالة:محمد العيساويشهد العيساويالعراقالبصرةجريمة شرفجريمة قتل

© 2000 - 2022 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...