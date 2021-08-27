حق نورزان الشمري.. جريمة قتل وسط الشارع العراقي وفيديو مُرعب!

حق نورزان الشمري.. هذا هو الوسم الذي تصدر البحث عبر تطبيق تويتر بعد تداول فيديو صادم لـ ـفتاة تبلغ من العمر 20 عاماً تم قتلها بطريقة وحشية من قبل عمها.

نورزان الشمري فتاة عاشت يتيمة مع والدتها بعد وفاة والدها وعاشت العنف الأسري من قبل عمها والذي أجبرها على الزواج بعمر الـ 13 عاماً. معاناة روزان لم تنتهي مع الزواج إذ أن زوجها أيضاً مارس العنف الأسري عليها مما دفعها للطلاق.

مع طلاق نورزان الشمري لم ينتهي الأمر إذ تم تزويجها مُجدداً بالغصب لينتهي الأمر بالطلاق مُجدداً مما دفع عمها إلى طلب أن يتم تزويجها إلى واحد من أبنائه وكان الرد من الفتاة ووالدتها برفض طلب العم مما دفعه لتهديدهما بالقتل.

العم واثنين من أولاده نفذا فعلتهما وانتظرا الفتاة وهي عائدة للمنزل بعد أن أنهت عملها في محل "المُعجنات"، وهاجمهوا بأداة حادة ووجهوا لها عدة طعنات لينتهي بها الأمر ملقى على الأرض وهي تلفظ أنفاسها الأخيرة من دون أن يقترب أي شخص من الموجودين لمساعدتها أو الإتصال حتى بالإسعاف.

رواد السوشال ميديا بدورهم أبدوا غضبهم مما أصاب الفتاة وشاركوا في عدة تغريدات كان منها "لم يستوصوا بالنساء خيراً يارسول الله كسروا القوارير و الافئده...نحن نعيشُ في بلدٍ تحاصرُه الشياطينُ في كل مكان.. نامي بسلام صغيرتي:

وتابع آخر "سيتم فبركة الاسباب حسب ما يلائم القاتل والمجتمع الذكوري الذي تعيش فيه والذي يفتقد لابسط القوانين لمحاكمة القتلة"

وجاء في تغريدة اخرى "هذا العراق دائمًا المراه مظلومه وتقتل بدم بارد وتعامل كالحيوان وطبعا يوم ويومين نسى ويطلع القاتل ويعيش حياته"

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