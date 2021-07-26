حكم جديد في قضية قاتل فرح أكبر.. ماذا عن الإعدام!!

أصدرت محكمة الجنايات الكويتية حكمًا بالحبس 15 عامًا مع الشغل والنفاذ وغرامة 5000 دينار بحق قاتل الشابة الكويتية فرح حمزة علي أكبر، في قضية الخطف.

وفي قضية قتل المواطنة فرح، أصدرت المحكمة قبل ثلاثة أسابيع حكمًا بالإعدام شنقًا حتى الموت وذلك بعد أربع جلسات محاكمة طوال الشهرين الماضيين حوكم فيها المتهم بسبع تهم تتعلق بالخطف والقتل وارتكاب حادث مروري.

وتعود واقعة "جريمة صباح السالم" الى العشرين من شهر أبريل الماضي حين اعترض الجاني سيارة الضحية في ضاحية صباح السالم ثم خطفها وابنتها وابنة شقيقتها وطعنها في الطريق طعنة أفضت لوفاتها.

وتحولت "جريمة صباح السالم" إلى قضية رأي عام بعد نشر تفاصيل مروعة عن الجريمة حيث تبين أن الجاني عسكري يعمل في وزارة الدفاع وتعمد ملاحقة الضحية قبل قتلها.

واعترف الجاني بوضع جهاز تتبع عبر الأقمار الصناعية في سيارة القتيلة حتى رصدها يوم الواقعة في ضاحية صباح السالم، بجنوب العاصمة الكويت، مع طفلتها، حيث كانتا متجهتين إلى صالون نسائي.

واعترف الجاني أنه طعن الضحية نتيجة غضبه، بعدما رفضت التنازل عن قضاياها ضده. كما اعترف بأنه هدد شقيقة المجني عليها وهي محامية، شفويًا بقتل شقيقتها المجني عليها "فرح حمزة علي أكبر" لحملها على التنازل عن قضية مقدمة منهما ضده.

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