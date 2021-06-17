حلق شعر شاب في ليبيا بالسكين لارتداءه ملابس نسائية

أحدث مقطع فيديو متداول على موقع التدوين "تويتر" انقسامًا بين المغردين لشاب يتم حلاقة شعره بالسكين لأنه كان يرتدي ملابس شبيهة بملابس النساء.

وبحسب مقطع الفيديو المتداول، فقد ظهر شاب يرتدي ملابس نسائية فيما يقوم شخص آخر بحلاق شعره بالسكين، بينما يبدو الشاب خائفًا ومستسلمًا.

مقطع متداول من ليبيا لشخص عثر على شاب يرتدي ملابس نسائية، فحلق رأسه بالسكىِن وصور الحادثة. pic.twitter.com/DnuBskYbU0 — WHR (@whrumor) June 16, 2021

وفي الوقت الذي لم يتم تحديد مكان وتوقيت التقاط الفيديو، إلا أن عدد من المغردين أشاروا الى أنه وقع في ليبيا.

وكعادتهم، انقسمت آراء المغردين حول الفيديو، ما بين من رفض هذا التصرف ووصفوه بالوحشي والإرهابي، فيما أيد آخرون تصرف من قام بحلق شعر الشاب للقضاء على ظاهرة "المثلية الجنسية" و"تشبه الرجال بالنساء".