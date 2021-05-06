حليب الأم يتحول إلى مجوهرات.. ذكرى ملموسة لفترة الرضاعة

تبنت مجموعة من النساء اللواتي يبحثن عن تذكار دائم للساعات التي قضوها في رعاية أطفالهن طريقة جديدة ومبتكرة لمجوهرات مصنوعة من حليب الأم.

وسارعت الأمهات على شراء الحلي من صائغي المجوهرات عبر الإنترنت، وإرسال قوارير حليبهم في البريد لتحويلها إلى خواتم وقلائد.

ولاقت الفكرة رواجًا فى الفترة الأخيرة وشهدت ارتفاعا فى المبيعات خلال جائحة فيروس "كورونا".

وبحسب صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يتم معالجة الحليب كيميائيًا وميكانيكيًا وتعقيمه، قبل وضع طبقات عدة من الطلاء الواقي، فى حين أن القطع قد تستغرق ما بين 10 و21 يومًا حتى تكتمل.

وتبدو النتيجة النهائية للخاتم مثل العقيق أو اللؤلؤ، وتكلفته ما بين 50 جنيهًا إسترلينيًا إلى 1.310 جنيهًا إسترلينيًا اعتمادًا على تصميم وموقع الصائغ.

ويتم بعد ذلك تعقيم الحليب ومعالجته كيميائيًا وميكانيكيًا وسحقه، قبل تحويله إلى مادة صمغية وإعطائه عدة طبقات من الطلاء الواقي، بينما قد تستغرق القطع ما بين 10 و 21 يومًا حتى تكتمل.



تبدو النتيجة النهائية مثل العقيق أو اللؤلؤ، ويمكن أن تكلف ما بين 50 جنيهًا إسترلينيًا إلى 1،310 جنيهًا إسترلينيًا اعتمادًا على تصميم وموقع الصائغ

وكشفت "فيكي كريفاتين"، التي تمتلك شركة مجوهرات حليب الأم الأبرز في بريطانيا، Mom's Own Milk (التي اعتمدت الهجاء الأمريكي "Mom" لتتناسب مع اختصار الشركة): "نحن نقدم تمثيلًا ملموسًا للشعور، مجمّدًا في الوقت المناسب".

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