"خبر غير صحيح" عن ولي الأمير محمد بن سلمان يطيح بمسؤول إعلامي كبير

أصدر مجلس الوزراء السعودي قرارًا بإعفاء مدير الإدارة الإعلامية في الهيئة الملكية لمدينة الرياض من منصبه بعد نشره خبرًا غير صحيح ولا يمت للحقيقة بصلة يتعلق بولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وكشفت وكالة الأنباء السعودية أن قرار فصل المسؤول الإعلامي والتحقيق مع كل من له علاقة حيال ما نشر حول قرار مجلس إدارة الهيئة بتأجيل إطلاق استراتيجية مدينة الرياض 2030.

وذكرت الوكالة أن الخبر الصحيح هو أن مجلس إدارة الهيئة قرار تأخير إطلاق الاستراتيجية لعام 2022، نظرًا لضخامة حجمها وعدم اكتمال عناصر مهمة فيها.

كما تضمن قرر المجلس العمل على إنهاء الاستراتيجية خلال العام القادم 2022م، ومن ثم إقرارها من المجلس، وإعلانها في حينه، والبدء في إطلاقها وفق الجداول الزمنية المصاحبة لها.

ويرى مراقبون للمشهد بأن "جسامة الخطأ" الذي ارتكبه المسؤول الإعلامي استوجبت الفصل للعديد من الأسباب الجوهرية على رأسها الزج باسم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في خبر غير صحيح متعلق بأحد مشاريع "رؤية 2030”.

فيما قال خبير إعلامي إن "البعض يرى أن خطأ المسؤول بسيط، لكن لو دققنا سنكتشف أنه خطأ كبير ولا يغتفر لأن فيه تضليلًا للرأي العام خصوصًا أنه زج فيه اسم ولي العهد".

من هو مدير الإدارة الإعلامية في الهيئة الملكية لمدينة الرياض

فور انتشار قرار فصل المسؤول الإعلامي الكبير، تسائل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن اسم مدير الإدارة الإعلامية في الهيئة الملكية لمدينة الرياض.

ومن خلال البحث في الموقع الرسمي للهيئة الملكية لمدينة الرياض تم التوصل الى أسماء أعضاء مجلس إدارة الهيئة برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان دون ذكر اسم المسؤول الإعلامي.

يذكر أن الهيئة الملكية لمدينة الرياض تأسست بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (717) وتاريخ 29 جمادى الأولى 1394هـ لإيجاد سلطة مشتركة تتولى مسؤولية التطوير الشامل لمدينة الرياض، بأبعاده الحديثة في إدارة وتطوير المدن الكبرى، وقيادة موحّدة لأعمال التطوير لدى جميع الجهات العاملة في المدينة.

وقد صدر تنظيم "هيئات تطوير المناطق والمدن" بموجب قرار مجلس الوزراء الموقّر رقم (475) وتاريخ 7 رمضان 1439هـ، الذي نص على أن “هيئة تطوير مدينة الرياض” سلطة مشتركة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميًا برئيس مجلس الوزراء.

استراتيجية مدينة الرياض 2030

ذكرت الهيئة الملكية لمدينة الرياض أن الحكومة السعودية ستستثمر 220 مليار دولار لتحويل الرياض إلى مدينة عالمية بحلول 2030، متوقعًا استقطاب استثمار بنفس الحجم من القطاع الخاص.

وتعتزم السعودية مضاعفة عدد سكان عاصمتها واقتصادها خلال السنوات العشر المقبلة.

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