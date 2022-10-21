خطوبة رئيس الوزراء الأردني الأسبق سمير الرفاعي .. من هي العروس؟

احتفل رئيس الوزراء الأردني الأسبق سمير الرفاعي مساء أمس الخميس، 20 أكتوبر 2022، بعقد قرانه على السيدة هلا عيد الفايز.

وذكرت وسائل إعلام محلية في الأردن أن حفل عقد القران اقتصر على العريس سمير الرفاعي (56 عامًا) بالإضافة إلى والده رئيس الوزراء الأسبق زيد الرفاعي وعدد من أفراد عائلة العروس من آل الفايز.

وذكرت هذه الصفحات الإخبارية أن حفل عقد القران تم في منزل والد العروس في العاصمة الأردنية عمان.

ولم يتم تداول أي صور أو لقطات فيديو من حفل عقد القران عبر منصات التواصل الاجتماعي.

من هي عروس سمير الرفاعي

هلا عيد الفايز

وبعد إعلان نبأ عقد قران رئيس الوزراء الأسبق، سارع رواد مواقع التواصل الاجتماعي نحو محركات البحث من أجل معرفة المزيد من التفاصيل عن عروسه السيدة هلا عيد الفايز.

وذكرت صفحات إخبارية أن العروس هلا هي ابنة السيد عيد الفايز، الذي كان قد تبوأ العديد من المناصب في الدولة الأردنية أبرزها وزير للداخلية ووزير للرياضة والشباب.

وأشارت هذه الصفحات إلى أن السيد عيد الفايز ينحدر من قبيلة بني صخير البدوية المعروفة في الأردن، وبأنه حاصل على شهادة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة بيروت العربية (BAU).

كما ذكرت هذه الصفحات أن السيدة هلا كانت موظفة في الديوان الملكي الهاشمي.

زواج سميحة الفايز من نجل سمير الرفاعي

وكان سمير الرفاعي قد احتفل في يونيو الماضي بزواج ابنه زيد من السيدة سميحة الفايز ، ابنة زيد عاكف الفايز.

وذكرت وسائل إعلام محلية حينها أن حفل زفاف سميحة الفايز من زيد الرفاعي قد تم بحضور نحو 300 شخص، ما بين وزراء وأعضاء في مجلس الأمة الأردني (الأعيان والنواب) ورجال أعمال وشخصيات.

وتعد السيدة سميحة ابنة المرحوم زيد الفايز، الأخ غير الشقيق للأميرة تغريد المجالي، أرملة الأمير محمد بن طلال.

وبعد وفاة شقيقها زيد، قررت تغريد المجالي الاعتناء بابنة شقيقها حتى بعد زواجها من الأمير محمد الذي لم يمانع رعايتها.

سمير الرفاعي

شغل سمير الرفاعي العديد من المناصب في الدولة الأردنية أبرزها: