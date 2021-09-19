خطوبة طفلين لم يتجاوزا الـ12 تثير ضجة في مصر

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بصورة التقطت من حفل خطوبة طفلين لم يتجاوز عمرهما الـ12 عامًا.

وبحسب الصور، فإن حفلة الخطوبة أقيمت لطفل يبلغ من العمر 12 عامًا ولفتاة تبلغ من العمر 11 عامًا وسط حضور عدد من المعازيم.

ورغم تشديد القانون المصري على منع زواج القصر، إلا أن حفل الخطوبة أقيم بمباركة عائلتي الخطيبين وهو ما دفع السلطات الى التدخل.

وتمكنت الشرطة من احتجاز ولي أمر الطفل العريس بعد تداول الصور بمواقع التواصل الاجتماعي.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي الوقت الذي لم يتسنّ لموقع البوابة التحقق من مكان وتوقيت حفل الخطوبة، إلا أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي أشاروا الى أنه أقيم يوم الجمعة الماضي بقرية أم خنان بدائرة قسم شرطة الحوامدية بالجيزة.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد كشف في آخر مسح ديموغرافي صحي في مصر، أن 117 ألف طفل في الفئة العمرية من 10 إلى 17 عامًا متزوجون أو سبق لهم الزواج، وأن محافظات الصعيد (جنوبي البلاد) هي الأعلى من حيث معدلات الزواج والطلاق.

بينما سجلت محافظات مصر الحدودية "البحر الأحمر وسيناء ومرسى مطروح وأسوان" أقل نسبة في زواج الأطفال.

ويؤكد مقرر المجلس القومي للسكان السابق أنّ "الزواج المبكر خصوصًا للفتيات يدفعهن إلى هجر التعليم بسبب أعباء الأسرة. وبعد الزواج يبدأ إنجاب الأطفال في سن مبكرة ومن ثم زيادة معدلات الإنجاب، ومع زيادة معدلات الإنجاب ترتفع الزيادة السكانية، فـالزواج المبكر من الظواهر التي تعوق التنمية، لأنه يزيد من أعباء الفقر، والضغوط المجتمعية".