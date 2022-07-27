خلاف على الميراث يدفع مصرية لأخذ بصمة شقيقتها المتوفاة في ثلاجة الموتى!

تفاصيل صادمة تم تداولها خلال اليومين الماضيين في الشارع المصري، وذلك بعد أن قامت النيابة المصرية بحبس امرأة مصرية 15 يومًا على ذمة التحقيقات بعد أن حاولت أخذ بصمة شقيقتها المتوفاة وهي داخل ثلاجة حفظ الموتى في المستشفى.

وفي التفاصيل، كشفت التقارير أنه على خلفية حدوث مشاكل على الميراث داخل العائلة، قامت المتهمة بمحاولة الحصول على بصمة شقيقتها المتوفاة خلال وجودها في ثلاجة حفظ الموتى بهدف وضع البصمة على عقود بيع لممتلكات.

وعن سبب قيامها بهذا الفعل الصادم، قالت المتهمة خلال التحقيقات أن شقيقتها التي توفيت عمر 41 عامًا لم يكن لديها أبناء كونها لم تتزوج، مضيفة أن شقيقتها قبل وفاتها طلبت منها إحضار موثق من مصلحة الشهر العقاري من أجل التنازل عن ممتلكاتها لدار الأيتام، إلّا أنها وافتها المنية قبل ذلك، مما دفع المتهمة للقيام بمحاولة الحصول على بصمة شقيقتها بعد الوفاة لتنفيذ الوصية.

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