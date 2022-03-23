خلود الثمالي تسي للسعوديين .. ماذا قالت؟

تصدر وسم #خلود_الثمالي_تسي_للسعوديين قائمة الأكثر تغريدًا في المملكة العربية السعودية بعد تداول مقطع فيديو قيل بأنها أساءت فيه للسعودية وللشعب السعودي.

وبدأ الجدل المثار حول خلود الثمالي حين نشرت مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي عبرت من خلالها عن استيائها من تلقي تعليقات تسيء لها ولأبنائها لأنها متزوجة من رجل أجنبي (يمني).

#خلود_الثمالي_تسي_للسعوديين



يُقال أنها مجنسة، ومتزوجة بأجنبي وأبناءها في المستقبل بإقامات مميزة سيوظفون كل سعودي عاطل.



من الأخر "خلود" تقول لكل عاطل سعودي أن الوظائف بيد الأجانب وهم من يتحكمون بها.pic.twitter.com/rM2xCO4p7F — سالفة الهاشتاق (@Hashtagat_1) March 22, 2022

وقالت خلود في مقطع الفيديو بأن هذه التعليقات تطالب باتخاذ إجراء قانوني ضدها لأنها فتاة سعودية متزوجة من رجل أجنبي، وذكرت بأن هذه التعليقات تندرج تحت بند "العنصرية" التي وصفتها بـ"المتخلفة".

وذكرت خلود بأن العنصرية التي تلقتها مؤخرًا تعتبر "جريمة" وبأنها تطمح في أن ينجح أبنائها "الأجانب" في الحصول على وظيفة مرموقة في المستقبل حتى يمتلكون القدرة على توظيف "السعوديين" وهو ما اعتبره الكثيرون إساءة للسعودية وللشعب السعودي.

وشهد وسم #خلود_الثمالي_تسي_للسعوديين آلاف التغريدات التي تطالب بمحاسبة خلود وترحيل زوجها اليمني معتبرين بأن كلماتها تحمل في طياتها معانٍ عنصرية حتى وإن كانت فتاة سعودية.

وطالب الكثيرون بتحويل مقطع فيديو خلود إلى قضية رأي عام، لما تسببه من حالة من الجدل وإثارة الفوضى والجدل في الشارع السعودي.

ويأتي وسم#خلود_الثمالي_تسي_للسعوديين ضمن قائمة من الوسوم التي تصدرت الترند مؤخرًا في السعودية والتي طالب فيها النشطاء بمحاسبة "وافدين" أساؤوا للسعودية بتغريدات كتبت سابقًا أو مؤخرًا.

واعتبر النشطاء السعوديون بأن تغريدات الوافدين المسيئة تأتي في وقت ينعمون فيه من خيرات السعودية ويحظون بوظائف مرموقة في الوقت الذي يعاني فيه العديد من الشباب السعوديين من البطالة.

خلود الثمالي

توجه رواد مواقع التواصل الاجتماعي نحو محرك البحث "غوغل" من أجل التعرف على أبرز المعلومات الشخصية عنها.

خلود الثمالي هي مواطنة سعودية الجنسية (البعض ذكر بأنها من أصول يمينة)

وُلدت خلود الثمالي في عام 1995

تقيم في مدينة الطائف في المملكة العربية السعودية

متزوجة من يمني

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