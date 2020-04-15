"خوذة ذكية" للكشف عن مصابي "كورونا" في دبي.. هذه مميزاتها

رفعت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف الستار عن "خوذة ذكية" والتي تُمكّن المسعفين من قياس درجة حرارة المحيطين بهم بمجرد النظر إليهم وذلك للكشف المبكر عن المصابين بفيروس "كورونا" المُستجد.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف خليفة الدراي أن الخوذة الذكية تحت التجربة حاليًا، وتأتي ضمن جهود المؤسسة في توفير أحدث الأجهزة والمعدات الإسعافية في العالم، وتدريب مسعفي دبي عليها وفق توجيهات القيادة، بهدف توفير أقصى درجات الوقاية والسلامة الصحية في الإمارة.

وقال الدراي أن الخوذة تعتمد تقنيات الذكاء الاصطناعي في آلية عملها، بحيث تتم برمجتها إلكترونيًا من قبل المسعف، ويتم ربطها ببرنامج ذكي على الهاتف المتحرك، لتمكن المسعف من قياس درجة حرارة الشخص بمجرد النظر إليه باستخدام الخوذة، ومن ثم التعرف إلى احتمالية إصابته بفيروس "كورونا" واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وسيتم تجربة الخوذة الذكية للعمل داخل الأبنية وخارجها، لقياس فاعليتها في اكتشاف وفحص الحالات حسب درجة حرارة الجو.

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كما قررت السلطات الإماراتية نقل التجربة الى المواصلات العامة، حيث كشف العميد عبيد الحثبور، مدير إدارة أمن المواصلات انه اعتبارًا من الأسبوع المقبل سيتم تفعيل العمل بالخوذة الذكية والتي ستقوم بمسح درجة حرارة مستخدمي المواصلات العامة وقياس درجة حرارة الجمهور.

اعتماد "الخوذة الذكية" لتأمين قطاع النقل والمواصلات في دبي .#برق_دبي pic.twitter.com/fJrpOGrx4j — برق دبي (@DXB_BARQ) April 14, 2020

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