خيوط العناكب تغطي مناطق واسعة من أستراليا وتثير الرعب في قلوب السكان

استقيظ أهالي ولاية فيكتوريا الواقعة في الركن الجنوبي الشرقي من أستراليا بصفائح شبيهة بالفضاء من شبكات العنكبوت تنتشر عبر المراعي وعلى جوانب الطرق.

وكانت بلدة "ترارالجون" الواقعة في شرق الولاية واحدة من أكثر المناطق تضررًا بالفيضانات الأخيرة والطقس الماطر وهو ما دفع العناكب الى تشكيل شبكة من خيوط الـ"جوسامير-Gossamer".

وقالت "جينا بيتسون" عن شبكات العنكبوت: "إنه أمر لا يصدق، عندما تهب في الرياح تبدو وكأنها أمواج".

وتابعت: "تبدو مخيفة بالطريقة التي تغطي بها كل العلامات وكل شيء. لا يمكنك رؤيته حقًا في الصور ولكن هناك عناكب في كل مكان. إنه مثل آلاف وآلاف العناكب".

ووفقًا للدكتور "كين ووكر"، كبير أمناء علم الحشرات في متحف ملبورن، فإن عدد العناكب تكون بالملايين خاصة بعد الفيضانات، فهي تتخذ من المناطق المرتفعة مكانًا لها لنصب شبكاتها الحريرية لمسافة شاسعة قد تصل إلى 100 كيلومتر.

وتنصب العناكب خيوطها الحريرية في أوراق الشجر وتطلق خطوطًا دقيقة تلتقط النسيم وتكتسب في النهاية مستوى كافيًا لتأرجح العنكبوت.

يضيف الموقع: “بالون يطير في وقت واحد بواسطة آلاف العناكب يمكن أن يتسبب في سجادة حرير مذهلة ، تعرف باسم الجوسمار ، تغطي الشجيرات أو الحقول".

ونظرًا لأن هذا الحرير المتضخم أخف من الهواء، فإنه يلتصق بأشياء مثل قمم الأشجار والعشب الطويل وعلامات الطريق، مما يسمح للعناكب بالتسلق.