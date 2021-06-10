"دائمًا الأحب على قلبي".. الملكة رانيا تهنئ العاهل الأردني بذكرى زواجهما الـ28

احتفلت الملكة رانيا العبدالله بذكرى زواجها الـ28 من العاهل الأردني عبدالله الثاني.

ونشرت الملكة عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستغرام" صورة تجمعها بالملك عبدالله الثاني.

وأرفقت الصورة بعبارات تهنئة جاء فيها: "دائمًا الأحب على قلبي.. عيد زواج سعيد سيدنا".

زواج الملكة رانيا من الملك عبدالله الثاني

التقت الملكة رانيا بالأمير عبد الله أكبر أنجال الملك حسين خلال حفل عشاء في يناير/ كانون الثاني 1993، وكانت في ذلك الوقت تبلغ من العمر 23 عامًا بينما كان عبد الله 31 عامًا.

وبعد مرور شهرين أعلنا خطبتهما، وتم الزواج بعد ستة أشهر في 10 يونيو/حزيران 1993. كان حفل زفافهما بمثابة عيد قومي، فبعد عقد القران، جال العروسان في شوارع عمّان في سيارة مكشوفة لإلقاء التحية على الشعب.

وارتدى الأمير عبد الله خلال حفل الزفاف بدلته العسكرية لأنه في ذلك الوقت كان يشغل منصب نائب قائد قوات النخبة؛ في حين ارتدت رانيا فستانًا قصير الأكمام من تصميم البريطاني بروس أولدفيلد Bruce Oldfield.

ورافق العروس خمس فتيات صغيرات. كوصيفات حملن باقات من الورود الصفراء والبيضاء.

أمّا كعكة العرس فكانت متعددة الطوابق كل طابق على شكل غرفة مستطيلة مزين بالتيجان. وأنجبا أربعة أبناء هم: