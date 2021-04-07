دببة سوداء تتودد للبشر كالكلاب في أمريكا.. وأطباء بيطريون يكشفون السبب

في فبراير الماضي، بدأت إدارة الأسماك والحياة البرية في كاليفورنيا تلقي مكالمات حول رصد دبية سوداء صغيرة في بولوك باينز في مقاطعة إلدورادو، تمشي ببطء ولديها رهاب من بني البشر.

وخلافًا لتوجيهات الإدارة البرية، فقد بدأ السكان المحليين في إعطاء الدببة الماء والفاكهة التي بدورها اقترب منهم للحصول عليها الطعام بحذر.

وبحسب شهود عيان، فقد أظهرت بعض أشبال الدببة السوداء في كاليفورنيا سلوكيات "شبيهة بالكلاب" غير معهود وودية للغاية، والعلماء ليسوا متأكدين من السبب.

وقالت إدارة الأسماك والحياة البرية في كاليفورنيا يوم الأربعاء إنها تمكنت من القبض على أنثى دب أسود صغير بهذا النوع من السلوك بشرق ساكرامنتو حيث كان يعاني من نقص الوزن، انتقل إلى فناء خلفي سكني وكان مرتاحًا حول الناس، حيث يلتقط التفاح ويأكله أمام السكان في فناء منزلهم.

وقال "براندون مونك"، وهو طبيب بيطري متخصص في الحياة البرية في القسم، لشبكة سي بي إس ساكرامنتو إن هذا "ليس سلوكًا طبيعيًا" وكان "علامة استفهام"، حيث تم تحديد هذه الظاهرة لأول مرة في عام 2014 حين عثر على أربعة حيوانات مصابة بالتهاب بالدماغ.



من جهتها قالت "آن براينت"، المديرة التنفيذية لرابطة Bear Education Aversion Response التي شاركت في إنقاذ الدببة المصابة: "إن الدببة المصابة تلفت انتباهنا لأنها تقترب من الناس بطريقة سلمية وودية وغير عدوانية. سلوكها يشبه الكلب وليس الدب".

وارتفع عدد الدببة السوداء في كاليفورنيا من ما بين 10 آلاف إلى 15 ألفا في عام 1982 إلى ما بين 30 ألفا إلى 40 ألفا اليوم، وفقا لـ CDFW. ونتيجة لذلك، فإن الأطباء البيطريين ليسوا قلقين للغاية بشأن تأثيرات المرض على عموم هذه الحيوانات.

وعلى الرغم من ندرة حالات التهاب الدماغ، إلا أن الأعراض جعلت من السهل جدًا اكتشاف الدببة المصابة.

وقالت "براينت" لموقع "لايف ساينس": "تم تشخيص إصابة الدب الأول الذي أنقذته شخصيًا بالتهاب الدماغ في مارس 2018. دخلت مدرسة ودخلت فصلًا دراسيًا حيث جلست بين الأطفال، وتتصرف كثيرًا مثل كلب ودود".

وفي عام 2019، وقع تصوير دب مصاب آخر في مقطع فيديو وهو يحاول التسلق على لوح التزلج بجانب متسابق. ومع ذلك، لا يعني السلوك الودود أنه من الآمن أن يتواجد البشر حول الدببة.

وتنقل الدببة المصابة إلى مختبر تحقيقات الحياة البرية التابع لإدارة الأسماك والحياة البرية في كاليفورنيا (CDFW)، حيث يمكن علاجها أو، على الأرجح، القتل الرحيم بسبب حالتها البدنية السيئة.

وعلى الرغم من أن الأطباء البيطريين يمكنهم التعرف على المرض، إلا أن تحديد سبب التهاب الدماغ أثبت أنه أكثر صعوبة.

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