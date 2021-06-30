دبي تطرد الموديل العراقي عمر بركان لتفاخره بتدخين سيجارة حشيش

كشف المحامي الكويتي أبو طلال الحمراني بأن السلطات الأمنية في إمارة دبي قررت إبعاد عارض الأزياء العراقي عمر بركان الغلا لتفاخره بتدخين سيجارة حشيش.

وقال المحامي الحمراني في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين "تويتر" بأن قرار إبعاد عمر بركان جاء بعد تدخينه سيجارة الحشيش في أحد الحفلات والتصوير والتفاخر بذلك.

من جهته أكد مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي اللواء خليل إبراهيم المنصوري أن رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ألقت القبض على عارض أزياء يقدم نفسه كمواطن إماراتي وهو بالأصل مقيم ويحظى بشهرة واسعة على "انستغرام"، حيث قام بتدخين سيجارة حشيش في بث مباشر عبر أحد حساباته على "مواقع التواصل" حتى صدر حكم بإبعاده عن الدولة.

وأوضح المنصوري أن الشاب المشهور لم يكن يتوقع أن تكون متابعة شرطة دبي لمجريات ومستجدات الفضاء الرقمي بهذه الدقة، وقال: حب الشهرة السريعة دفعه إلى التباهي والتفاخر بسلوك مُدمر ومُجرم وهو تعاطي الحشيش عبر أحد حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، دون أدنى شعور بالمسؤولية أو احترام القوانين، ولكن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي كانت له بالمرصاد".

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي يثير فيها الموديل عمر بركان جدلًا بسبب سلوكه وتصرفاته، فقبل 8 سنوات تم ترحيله من السعودية بدعوي أنه يمتلك "وسامة مبالغ فيها".