دبي في حداد لـ10 أيام بعد وفاته.. من هو الشيخ حمدان آل مكتوم؟

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي وفاة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي ووزير المالية عن عمر يناهز 75 عامًا.

ونشر حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، اليوم الأربعاء، وفاة شقيقه الأمير حمدان.

إنا لله وإنا إليه راجعون ... رحمك الله يا أخي وسندي ورفيق دربي.. وأحسن مثواك .. وضعت رحالك عند رب كريم رحيم عظيم .. pic.twitter.com/xAw3rXIwoj — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) March 24, 2021

وقال في تغريدته: "إنا لله وإنا إليه راجعون ... رحمك الله يا أخي وسندي ورفيق دربي.. وأحسن مثواك .. وضعت رحالك عند رب كريم رحيم عظيم .".

وستكون صلاة الجنازة على روح الفقيد محصورة بأفراد العائلة بسبب وباء كورونا".

وأعلنت إمارة دبي الحداد لمدة 10 أيام مع تنكيس الأعلام اعتباراً من يوم الأربعاء وإغلاق المؤسسات الحكومية في الإمارة لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من يوم الخميس.

بالفيديو .. #محمد_بن_راشد وإلى جانبه حمدان و #مكتوم_بن_محمد يؤدون صلاة الجنازة على جثمان المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم رحمه الله، وأدى الصلاة إلى جانبهم في مسجد زعبيل عدد من شيوخ آل مكتوم.#حمدان_بن_راشد_في_ذمة_الله pic.twitter.com/ZRNQ6807hy — صحيفة الرؤية (@Alroeya) March 24, 2021

حمدان و #مكتوم_بن_محمد يتقدمان مشيعي جثمان المرحوم الشيخ #حمدان_بن_راشد آل مكتوم الى مثواه الأخير في مقبرة أم هرير في #دبي.. إنا لله وإنا إليه راجعون.#حمدان_بن_راشد_في_ذمة_الله pic.twitter.com/U7yGQ90YT9 — صحيفة الرؤية (@Alroeya) March 24, 2021

من هو حمدان بن راشد آل مكتوم؟

ولد الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم في عام 1945، وهو الابن الثاني للشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم.

شغل رحمه الله منصب وزير المالية منذ التشكيل الأول لمجلس الوزراء في 9 ديسمبر 1971 ولغاية وفاته، وعُرف عنه اهتمامـه بالأعمال الإنسانية، وشـغفه بالثقافة والآداب والتطورات العلمية، وحرصه على التنمية البشرية المستدامة في بيئة عالمية مستقرة ترتكز على الحوار والشراكة.

وترأس الشيخ حمدان العديد من الهيئات والمؤسسات الحكومية الرفيعة المستوى، ومن أهمها:

بلدية دبـي.

هيئة آل مكتوم الخيرية.

شركة دبي للألمنيوم المحدودة.

شركة دبي للغاز الطبيعي المحدودة.

مركز دبي التجاري العالمي.

شركة الإمارات الوطنية للبترول.

شركة الإمارات الوطنية للمنتجات النفطية.

مركز تجهيز حقول النفط المحدود (OSC).

ومُنح الشيخ حمدان عام 2006 ثلاث شهادات من الكلية الملكية البريطانية كأول شخصية عالمية تحقق هذا الانجاز، حيث مُنح شهادة الزمالة الفخرية للكلية الملكية البريطانية للأمراض الباطنية بلندن، وشهادة الزمالة الفخرية للكلية الملكية البريطانية للأمراض الباطنية بأدنبرة، وشهادة الزمالة الفخرية للكلية الملكية البريطانية للأمراض الباطنية والجراحة بجلاسكو.

وشغل الشيخ حمدان منصب وزير المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ عام 1971 وبقي في منصبه حتى وفاته. وكان قد أصيب بوعكة صحية خلال الأشهر القليلة الماضية وخضع لعملية جراحية خارج البلاد في أكتوبر.

وكان حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قد أرسى قواعد خلافة العرش في الإمارة بتعيين نجله الشيخ حمدان البالغ من العمر 38 عامًا ولياً للعهد ونجله الثاني الشيخ مكتوم نائبًا لحاكم دبي.

وكان للفقيد مبادرات وانجازات عديدة من بينها جائزة الشيخ حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز وجائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية.

ونال لقب "الشخصية الحضارية" لعام 2016، كما نال جائزة "عرب تكنولوجيا" للإنجاز الحياتي عام 2005.

واختاره الاتحاد الدولي للمستشفيات كأفضل شخصية عالمية في مجالات الصحة والتعليم والرياضة في 2005.

كما نال جائزة الشخصية الإنسانية من مركز راشد لعلاج ورعاية الطفولة في دبي بعام 2000.

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