دراسة علمية تكشف عن ألطف رائحة في العالم

توصلت دراسة علمية أجريت بواسطة الخبراء إلى نتائج تفيد بأن ألطف رائحة في العالم هي رائحة الفانيليا، وذلك بحسب ما نشر في مجلة "Current Biology".

وتأتي في المرتبة الثانية كألطف رائحة في العالم رائحة إيثيل بوتيرات، وهو مركب كيميائي تشبه رائحته رائحة الخوخ، أما رائحة حمض الأزوفاليريك التي توجد في بعض الأطعمة مثل الجبن وحليب الصويا وعصير التفاح وعرق القدمين صنفت من ضمن الروائح الكريهة.

وفي الواقع، تمكن الخبراء الذين أجروا هذه الدراسة من الوصول إلى هذه النتائج بعد أن قاموا باختيار أكثر من 235 شخصًا من مختلف المجموعات العرقية.

بالإضافة لما سبق، فإن الخبراء أكدوا خلال هذه الدراسة أن المستوى الثقافي ليس له أي تأثير في اختيار الروائح، لأن هذه المسألة مرتبطة ببنية الجزيئات والتفضيل الشخصي والذي قد يكون مرتبطًا بالوراثة ومستوى التعليم.

وبحسب الخبراء فإن أحد الأسباب المحتملة التي تدفع الإنسان إلى تفضيل بعض الروائح أكثر من غيرها هو أنها زادت من فرص البقاء على قيد الحياة أثناء التطور.

للمزيد من اختيار المحرر اقرأ أيضًا:

ياسمينا زيتون تتوج بلقب ملكة جمال لبنان 2022