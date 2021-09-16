دكتور جامعي يعترف بظلمه للطلاب ودعمه للطالبات.. وتسجيل صوتي يوثق فضيحته

تصدر وسم "#دكتور_جامعي_يظلم_الطلاب" قائمة الأكثر تداولًا على موقع التدوين "تويتر" في السعودية خلال الساعات القليلة الماضية بعد تسريب تسجيل صوتي يوثق تعمد دكتور جامعي ظلم طلابه الذكور وانجذابه نحو الطالبات والتمييز معهنّ.

وعبر والوسم، تناقل رواد موقع التدوين تسجيل صوتي يُسمع من خلاله شخصًا يتحدث إلى فتاة ويقول لها بأنه يتضامن مع الطالبات على حساب الطلبة الذكور، حيث قال جملة وتفصيلًا: “الطلاب أنا داعس عليهم دعس، لكن الطالبات لا قلبي ما يطاوعني".

وخلال ساعات امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات على قضية الدكتور الجامعي وسط مطالبات بكشف هويته وفضحه ومحاسبته.

وفي الوقت الذي لم يكشف التسجيل الصوتي الجامعة التي وقعت فيها فضيحة الدكتور، إلا أن رواد موقع التدوين قالوا بأنه يعمل ضمن كوادر التدريس في جامعة الطائف.

وعبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم من تصرف الدكتور الجامعي وترجموها عبر تغريدات غاضبة من طريقة حديثه عن الطلاب واستخدامه عبارات "سوقية" وعدم تعامله مع الطلاب على أساس المستوى العلمي بل على أساس الجنس وهو ما يشكل خطرًا على المنظومة التعليمية بالكامل.

كما قام المغردون بالإشارة الى حسابات وزارة التعليم العالمي في المملكة العربية السعودية والمتحدث باسم الوزارة من أجل الاطلاع على المشكلة وحلها من جذورها ومحاسبة الدكتور الجامعي.

كما انتهز رواد موقع التدوين "تويتر" وسم "#دكتور_جامعي_يظلم_الطلاب" ليكشفوا تعرضهم للتمييز الجنسي من قبل الهيئات التدريسية من كافة الجنسين (ذكور وإناث).