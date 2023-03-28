الملكة رانيا العبدالله تتألق بعباية أردنية تراثية من فنطزة ديزاين

البوابة - كعادتها تألقت الملكة رانيا العبد الله زوجة العاهل الأردني الملك عبد الله بن الحسين يوم أمس بعباية تراثية من مجموعة المصممة الأردنية فنطزة ديزاين (funtazzadesigns) ويحمل اسم " عباية وادي موسى"، خلال افتتاح معرض "بساط الريح"، الذي يعتبر واحدة من أهم منصات التسويق الخيري بالعالمين العربي والإسلامي في المملكة العربية السعودية، والتي تنظمه المؤسسة الخيرية للرعاية الصحية المنزلية " نرعاك"، تحت رعاية كريمة من صاحبة السمو الملكي الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود.

الملكة رانيا العبدالله تتألق بزي أردني تراثي

عباءة وادي موسى في معرض بساط الريح

وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي يوم أمس الموافق 27 آذار 2023 صور الزي الذي ارتدته الملكة رانيا ووصفته بأنه أنيق، ومتقن، ويعكس عمق التراث الأردني الأصيل الذي يتميز بالمشغولات اليدوية والاهتمام بالتفاصيل الخاصة بالرسومات والألوان المستوحاة من البيئة المحلية والتي تذكرنا بدفء الوطن والظلال الحيوية المتموجة مثل اللون الأحمر والبيج والأسود. ونسقت الملكة رانيا مع عباءة وادي موسى، حقيبة باللون البيج من فندي. وتحرص الملكة رانيا بشكل مستمر على دعم المصممين الأردنيين والحرف اليدوية وأصحاب المشاريع الصغيرة التي تهتم بالحفاظ على التراث الأردني الأصيل، فقد اختارت في حفل حناء الأميرة إيمان بنت عبدالله زياً تراثياً من توقيع مصممة الأزياء الأردنية ريما دحبور تميز بالفخامة والرقي والرقة.

يذكر أن الملكة رانيا العبدالله تهتم جداً بالإطلالات الرمضانية المميزة فقد أقامت يوم الأحد مأدبة إفطار في قصر الحسينية لعدد من الفعاليات الشبابية وأصحاب الشركات الناشئة والمتطوعين والرياديين والإعلاميين. وارتدت به قفطان باللون الأزرق مصنوعة من قماش الكريب من (tallermarmo)، ونسقته مع حقيبة كلتش باللون الأزرق الداكن من (l’afshar)، وحذاء من مجموعة جينيفر شمندي الإيطالية.

إطلالات رمضانية جديدة

تقدم مجموعة فنطزة ديزاين مجموعة واسعة من التصاميم التقليدية وغير التقليدية التي تجمع بين العراقة والحداثة، وتهتم بالتركيز على التفاصيل الدقيقة والألوان المستوحاة من البيئة البدوية والقروية في الأردن، كما تهتم بالحشمة والأناقة مما يجعلها مناسبة جداً للمناسبات العائلية والاجتماعية.

تصاميم فنطزة ديزاين:

التصميم #2

التصميم #3

تصميم # 4

المصدر:

صفحة جلالة الملكة رانيا / انستغرام

صفحة funtazzadesigns.com

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