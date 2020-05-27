  1. الرئيسية
  2. إختيار المحرر
  3. دموع حارس أمن سعودي تثير تعاطف "تويتر".. وتحرك أميري سريع

دموع حارس أمن سعودي تثير تعاطف "تويتر".. وتحرك أميري سريع

هبة الزغيلات

هبة الزغيلات

منشور 27 أيّار / مايو 2020 - 10:23
تعبيرية
تعبيرية

أثار مقطع فيديو لحارس أمن سعودي يبكي في أول أيام عيد الفطر السعيد بعد إزالة الغرفة المُخصصة له وإبقاءه بالشمس طوال فترة عمله موجة تعاطف سعودية كبيرة.

وأظهر مقطع الفيديو الذي تداوله روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية حارس أمن سعودي ويدعى أحمد الشمري يتحدث عن سحب البلدية للغرفة المخصصة لاستراحته واستبدالها بكرسي وتركه في الشمس، الأمر الذي دفعه للبكاء خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها السعودية.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فيديو حارس الأمن، معبرين عن استنكارهم لما تعرض له من ظلم، مُطلقين وسم يحمل اسم "#دمعة_أحمد_غالية"، وذلك للمطالبة بانصاف حارس الأمن السعودي.

فيما كرم الأمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف حارس الأمن أحمد الشمري الذي اشتكى من إزالة غرفته.

وظهر الشمري في مقطع فيديو وهو يقدم الشكر لأمير المنطقة لاهتمامه بقضيته ومتابعته له كما قدم الشكر على الهدية التي قدما له.

من جانبها ردت أمانة منطقة الجوف لتوضيح تفاصيل إزالة المكان المخصص لعمله (كرفان) بمنطقة سكاكا قرب أحد المراكز التجارية، وفسرت إزالتها بأنها كانت غرفة مقرها الدائم في الشمس ولكن فرد الأمن قام بتحويلها إلى غرفة جلوس رجال الأمن في مواقف السوق.

وعلى الرغم من تضرر حارس الأمن من الوضع الحالي إلا أن هذا يرجع إلى مخالفته للاشتراطات البلدية، والرخصة الصادرة من المركز التجاري، نظرًا لأن الغرفة التي كان يجلس فيها غير آمنة صحيا ومخالفة للأنظمة. (بحسب ما أوضح بيان أمانة منطقة الجوف)

لمزيد من اختيار المحرر:

الوليد بن طلال في جولة صباحية على دراجته الهوائية.. ويبلغ عن مخالفي قرار التباعد الاجتماعي

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...