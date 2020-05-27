دموع حارس أمن سعودي تثير تعاطف "تويتر".. وتحرك أميري سريع

أثار مقطع فيديو لحارس أمن سعودي يبكي في أول أيام عيد الفطر السعيد بعد إزالة الغرفة المُخصصة له وإبقاءه بالشمس طوال فترة عمله موجة تعاطف سعودية كبيرة.

وأظهر مقطع الفيديو الذي تداوله روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية حارس أمن سعودي ويدعى أحمد الشمري يتحدث عن سحب البلدية للغرفة المخصصة لاستراحته واستبدالها بكرسي وتركه في الشمس، الأمر الذي دفعه للبكاء خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها السعودية.

#دمعه_احمد_غاليه



انا بخير..

انت وانتي بخير.



لكن لعل احدنا يكون مأجورا بحول الله وقوته لايصالنا معاناة موظف ميسور الحال.. ف دمعته اللتي نزلت هي تفسر حالته. لم ولن يترك وظيفته فهي دخله البسيط و رزقه.. لكن!!.

انشر لعل الله يرزقك ويسعدك لنشرك مقطعه و اضغط رتويت لعلها تصل لمن يعينه pic.twitter.com/U6jAyxa0dT — salman almoisheer (@salman27dd) May 24, 2020

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فيديو حارس الأمن، معبرين عن استنكارهم لما تعرض له من ظلم، مُطلقين وسم يحمل اسم "#دمعة_أحمد_غالية"، وذلك للمطالبة بانصاف حارس الأمن السعودي.

فيما كرم الأمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف حارس الأمن أحمد الشمري الذي اشتكى من إزالة غرفته.

وظهر الشمري في مقطع فيديو وهو يقدم الشكر لأمير المنطقة لاهتمامه بقضيته ومتابعته له كما قدم الشكر على الهدية التي قدما له.

من جانبها ردت أمانة منطقة الجوف لتوضيح تفاصيل إزالة المكان المخصص لعمله (كرفان) بمنطقة سكاكا قرب أحد المراكز التجارية، وفسرت إزالتها بأنها كانت غرفة مقرها الدائم في الشمس ولكن فرد الأمن قام بتحويلها إلى غرفة جلوس رجال الأمن في مواقف السوق.

شكراً لكل الشركات وفاعلين الخير...أبشركم ولله الحمد تم تسليم أحمد الشمري مبلغ 32000 ريال

كتب الله أجركم وجعله في موازين حسناتكم🙌🏻#دمعه_احمد_غاليه pic.twitter.com/s7qH5FhQet — عبدالعزيز الفالح (@azoz763) May 26, 2020

وعلى الرغم من تضرر حارس الأمن من الوضع الحالي إلا أن هذا يرجع إلى مخالفته للاشتراطات البلدية، والرخصة الصادرة من المركز التجاري، نظرًا لأن الغرفة التي كان يجلس فيها غير آمنة صحيا ومخالفة للأنظمة. (بحسب ما أوضح بيان أمانة منطقة الجوف)

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