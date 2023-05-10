دمية متحولة جنسيًا بأعضاء تناسلية ذكورية تثير الجدل على تويتر

البوابة - شهدت منصات التواصل الاجتماعي حول العالم موجة غضب عرامة بعد تداول صورة دمية أنثوية بأعضاءٍ تناسلية خاصة بالذكور.

وبدأ الجدل يثار حول الدمية حين نشرت مغردة تدعى الدكتورة Anastasia Maria Loupis صورة الدمية ذات الأعضاء التناسلية الذكورية عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين "تويتر" قبل أيام.

وبحسب الصورة المتداولة، فقد ظهرت الدمية بشعر طويل وملابس وردية في دليل على أنها دمية “مؤنثة”، لكن وبشكلٍ غير منطقي نرى أن لديها أعضاء تناسلية ذكورية.

ولم تكشف صاحبة الحساب على تويتر مكان رصد هذه الدمية المريبة واكتفت بالتعبير عن استيائها وصدمتها من مشهد الدمية الأنثوية ذات الأعضاء التناسلية الذكورية، إذ أرفقتها بتعليق جاء فيه: “ما هذا؟!”.

وأثارت صورة الدمية تفاعلًا كبيرًا بين المغردين في منصة “تويتر”، مع أكثر من مليون مشاهدة ومئات الآلاف من التعلقيات وإعادة التغريد.

وأبدى عدد كبير من المعلقين استياءهم من زج مفهوم "تقبل" المثلية الجنسية لدى الأطفال، وتطويعها وجعلها أمرًا عادي ومقبول.

وأكد أحد المغردين بأن مصانع الدمى تروّج الآن بشكلٍ واضح وصريح لمنهجية المثلية الجنسية والشذوذ الجنسي،واتهمها بالتلاعب بـ "رؤوس الأطفال الصغار"، وعلق قائلًا: "دمية ذكر قبيحة لها قصة شعر وملابس غير مناسبة".

في المقابل، اعتبر بعض المغردين أن اللعبة ما كانت سوى خطأ في التصنيع وبأن الجزء التناسلي الظاهر ما هو إلا عيب في التصنيع أو أن رأس الدمية الفتاة وضع من دون قصد على جسم الدمية ذكر.

يذكر أن دمية مشابهة تم رصدها في في متجر Planeta Igrushek (Planet Of Toys) الواقع في مدينة "نوفوسيبيرسك" بسيبيريا في جنوب وسط روسيا عام 2020.