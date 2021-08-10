دورة رقص شرقي تستفز مي العيدان.. "يمكن تبي ترقص لزوجها!"

انشغل الشارع الكويتي خلال اليومين الماضيين بتفاصيل إغلاق أكاديمية روّجت لدورة "تعليم رقص شرقي" بمنطقة الجهراء واستفزت رواد مواقع التواصل الاجتماعي وأعضاء حاليين وسابقين في البرلمان الكويتي.

وبعد إعلان حالة النفير العام من قبل شخصيات سياسية، أصدرت وزارة التجارة قرارًا بإغلاق الأكاديمية التي روجت للدورة بالرغم من أنها تقام في مكان مُغلق خاص بالنساء.

ولاقى قرار إغلاق الأكاديمية ردود أفعال متباينة بين رواد موقع التدوين "تويتر"، فمنهم من أيّد القرار معتبرين أن "دورة لتعليم الرقص الشرقي" لا تمت للشعب الكويتي لا من قريب ولا من بعيد". فيما أجاب الداعية الكويتي الشهير عثمان على سؤال بشأن الحكم الشرعي لتعلم الرقص الشرقي، قائلًا: "لا يجوز ذهاب المرأة لتعلم الرقص الشرقي في المعاهد".

في حين انتقد قسم من المغردين قرار إغلاق الأكاديمية من بينهم الإعلامية مي العيدات التي كتبت على موقع التدوين "تويتر": "يعني خلصت كل مشاكل البلد عشان يتم إغلاق معهد أو نادي مسوين دوره لرقص الشرقي وين المشكلة يمكن بتعلم رقص عشان ترقص لزوجها تسعده أو مع صديقاتها في عرس أو زفاف مو شرط بتعلم رقص عشان ترقص بملهى ليلي ولا بشقة شباب ما اتفكرون إلا بالشي بنظره وصخه".

وكان مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة قد كشف عن ذهاب مفتشي الوزارة إلى أحد الشركات التي قامت بالإعلان عن دورة لتعليم الرقص الشرقي، وتم إغلاق مقر الشركة.

وأكد المصدر أن إدارة الرقابة التجارية ستتابع خلال الأسبوع الحالي، باقي إجراءات الإغلاق وتطبيق لائحة الجزاءات على الشركة المخالفة وفقًا لما نص عليه قانون الشركات التجارية.

وكان النائب فايز غنام الجمهور قد تواصل مع وزير التجارة الدكتور عبد الله السلمان لإبلاغه عن إقامة هذه الدورة التي وصفها بـ "المخالفة للقيم" الذي بدوره أكد بأنه سيتخذ الإجراءات القانونية لصاحب الترخيص ومنع إقامة هذه العروض.

وكانت أكاديمية الإتيكيت والبروتوكول الدولية قد نشرت إعلانًا عبر صفحتها الرسمية على تطبيق "إنستغرام" تعلن فيه عن فتح باب التسجيل لدورة رقص شرقي بالتعاون مع ناديvivafitkw.

وأشارت الأكاديمية في إعلانها إلى أن دورة الرقص الشرقي ستكون بالمستوى الأول وستقام كل أحد وثلاثاء بدءا من تاريخ 8 أغسطس وستستمر حتى 24 أغسطس الجاري.

وبحسب الإعلان، فإن الدورة ستعقد بإشراف المدربة دلال في مجمع أوتاد بالجهراء مقابل 78 دينار كويتي أي ما يعادل 260 دولار أمريكي.

دورة رقص شرقي تثير الجدل في الكويت.. وردود أفعال عنيفة في البرلمان

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