في عيده الثاني والثلاثين .. تعرف على ولي عهد عُمان ذي يزن بن هيثم

يحظى ولي عهد سلطنة عُمان ذي يزن بن هيثم آل سعيد، ولي عهد سلطنة عمان باهتمام إعلامي بارز في السلطنة وخارجها، وتزامنًا مع احتفاله بعيد ميلاده الثاني والثلاثين، الذي يصادف في الحادي والعشرين من شهر أغسطس الجاري، نقدم لكم في هذا التقرير معلومات بارزة عن ولي العهد الشاب.

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من هو ذي يزن بن هيثم

اسمه الكامل: ذي يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد.

تاريخ الولادة: في 21 أغسطس 1990.

والدته: السيدة عهد بنت عبد الله الملقبة بالشيخة الجليلة.

يحمل درجة البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة أكسفورد في بريطانيا.

حاصل على درجة الماجستير في التاريخ من جامعة أكسفورد في بريطانيا.

في 2022 أتم البرنامج التدريبي في الأكاديمية العسكرية الملكية ساندهيرست بالمملكة المتحدة.

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نسب ذي يزن بن هيثم

ذي يزن بن هيثم بن طارق بن تيمور بن فيصل بن تركي بن سعيد بن سلطان بن أحمد بن سعيد بن أحمد بن محمد بن خلف بن سعيد بن مبارك البوسعيدي فهو سليل الإمام أحمد بن سعيد البوسعيدي مؤسس الدولة البوسعيدية التي تحكم عُمان منذ عام 1741 م

عائلة ذي يزن بن هيثم

لدى ذي يزن ثلاثة أشقاء هم بلعرب بن هيثم، وشقيقتان هما:

ثريا

أميمة

الحياة المهنية لـ ذي يزن

عمل ذي يزن بن هيثم سكرتيرًا ثانيًا في السفارة العمانية لدى بريطانيا، ورعى حفل يوم الشباب العماني في أكتوبر 2019، ورعى كأس السلطان لكرة القدم في الشهر ذاته.

عُين بمنصب وزير الثقافة والشباب في الحكومة التي شكلت بعد تنصيب والده سلطانًا، العام الماضي وهو أصغر وزير في الحكومة من حيث العمر.

في يناير 2021، عين ذي يزن وليًا للعهد ليكون أول من يتسلم ولاية العهد في تاريخ سلطنة عمان الحديث.

زواج ذي يزن بن هيثم

في 21 نوفمبر 2021؛ احتفلت الأسرة المالكة بزفاف ذي يزن بن هيثم والسيدة ميّان بنت شهاب بن طارق آل سعيد بقصر العلم في مسقط.

وأحيت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي حفل الزفاف الذي أقيم يوم في الحادي والعشرين من نوفمبر 2021، في قاعة المرايا، بقصر العلم ( القصر السلطاني) في العاصمة العُمانية مسقط.

وكان ولي العهد ذي يزن بن هيثم بن طارق قد احتفل بحفل خطوبته من السيدة ميان شهر يناير الماضي بعد أيام من تنصيبه وليًا للعهد في سلطنة عُمان، بموجب التعديلات الدستورية التي أصدرها السلطان هيثم بن طارق.

وتعد السيدة ميان ابنة السيد شهاب آل سعيد وهو نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع وابنة شقيق سلطان عُمان.

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وبحسب وسائل إعلام محلية عُمانية، فإن السيدة ميان تعمل مصممة داخلية، كما أنها مصورة فوتوغرافية وفنانة تشكيلية، حيث أن لها العديد من اللوحات الفنية وأقام لها قبل أشهر معرضًا بالسلطنة ذهب ريعه لصالح جمعية الأمومة والطفولة.

تنصيب ذي يزن

أصدر السلطان هيثم بن طارق في يناير 2021 نظامًا أساسيًا جديدًا ينظم آلية انتقال الحكم، وتسمية ولي العهد، إضافة لقانون جديد للبرلمان.

وجاء في المرسوم السلطاني رقم 6 لعام 2021: "وضع آلية محددة ومستقرة لانتقال ولاية الحكم في السلطنة، ووضع آلية تعيين ولي العهد وبيان مهامه واختصاصاته".

وبيّنت مواد من النظام الأساسي للدولة، أن "نظـام الحكم سلطاني وراثي فـي الذكـور من ذريـة السلطان تركـي بن سعيد بن سلطـان، وذلك وفقًا لأحكام تفيد بأن ولاية الحكم تنتقل من السلطان إلى أكبر أبنائه سنًا، ثم أكبر أبناء هذا الابن، وهكذا طبقة بعد طبقة، فإذا توفـي الابن الأكبر قبل أن تنتقل إليه ولاية الحكم انتقلت إلى أكبر أبنائه، ولو كان للمتوفّى إخوة".

وأوجد القانون منصب ولي العهد لأول مرة في السلطنة ونص على أن الخلافة تنتقل من الحاكم إلى ابنه الأكبر.

وأعلن السلطان هيثم بن طارق آل سعيد في 2021 عن خطط لإجراء تعديل دستوري بعد مرور عام على وفاة سلفه السلطان قابوس الذي لم ينجب أطفالًا ولم يعين خليفة بشكل علني خلال فترة حكمه التي استمرت 49 عامًا.

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ونُشر القانون الأساسي الجديد في الجريدة الرسمية في يناير 2021، والذي ينص على استحداث منصب ولاية العهد في السلطنة، وأن نظام الحكم سلطاني وراثي في الذكور، وتنتقل ولاية الحكم من السلطان إلى أكبر أبنائه سنًا، ثم أكبر أبناء هذا الابن وهكذا طبقة بعد طبقة.

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